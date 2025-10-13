Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile bir araya geldi. Toplantıda Şenol Güneş, Trabzonspor'un hayata geçirmek istediği İstanbul projesi için bir sunum yaptı ve destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreni için Trabzon’daydı.

Toplu açılış töreninde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş’in de protokolde olması dikkat çekti.

Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'daGazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan Mısır'da

ŞENOL GÜNEŞ SUNUM YAPTI

61 Saat’in haberine göre Trabzonspor heyeti, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi olduğu bilinen Şenol Güneş, Trabzonspor’un İstanbul’daki projesiyle ilgili bir sunum yaptı. Güneş sunum sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan destek istedi.

gfghf.jpg
Trabzonspor heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptı

BAKAN KURUM ONAY VERDİ

Trabzonspor’un projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum onay verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise olumsuz bir yanıt vermediği iddia edildi.

Haberde, Bakan Kurum’un da onayının alınmasıyla birlikte bürokrasinin proje için seferber olduğu vurgulandı.

fgbgfb.jpg
Murat Kurum destek verdi

30 MİLYON EUROLUK GELİR

Ertuğrul Doğan, İstanbul’daki proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir sıkıntı yaşamazsak yıllık 30 milyon euro civarında 2 araziden gelirimiz olacak. Bunları satmayacağız. Bunları satılamayacak hale getireceğim. Bunları yapacağız. Bunlar Trabzonspor'un geleceği için satılamaz hale getirilecek" demişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE ALDIK

Stat çevresindeki araziler için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım ettiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Stadyumun karşısında 150 dönümlük bir arazi vardı. Trabzon anlamında bir arada bulunması zor bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde aldık. Artık Trabzonspor'un şu an. İnsanlar orayı komple bizim zannediyordu. Ama şuan artık komple bizim" sözlerini sarf etmişti.

Kaynak:61 Saat

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Spor
Okan Buruk'tan Mauro Icardi sitemi: Provokasyonlar var
Okan Buruk'tan Mauro Icardi sitemi: Provokasyonlar var
Brezilya'da Alex de Souza öfkesi
Brezilya'da Alex de Souza öfkesi
İrfan Can Kahveci'den kötü haber: İstese de oynayamayacak
İrfan Can Kahveci'den kötü haber: İstese de oynayamayacak