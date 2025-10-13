Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreni için Trabzon’daydı.

Toplu açılış töreninde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş’in de protokolde olması dikkat çekti.

ŞENOL GÜNEŞ SUNUM YAPTI

61 Saat’in haberine göre Trabzonspor heyeti, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi olduğu bilinen Şenol Güneş, Trabzonspor’un İstanbul’daki projesiyle ilgili bir sunum yaptı. Güneş sunum sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan destek istedi.

BAKAN KURUM ONAY VERDİ

Trabzonspor’un projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum onay verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise olumsuz bir yanıt vermediği iddia edildi.

Haberde, Bakan Kurum’un da onayının alınmasıyla birlikte bürokrasinin proje için seferber olduğu vurgulandı.

30 MİLYON EUROLUK GELİR

Ertuğrul Doğan, İstanbul’daki proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir sıkıntı yaşamazsak yıllık 30 milyon euro civarında 2 araziden gelirimiz olacak. Bunları satmayacağız. Bunları satılamayacak hale getireceğim. Bunları yapacağız. Bunlar Trabzonspor'un geleceği için satılamaz hale getirilecek" demişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE ALDIK

Stat çevresindeki araziler için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım ettiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Stadyumun karşısında 150 dönümlük bir arazi vardı. Trabzon anlamında bir arada bulunması zor bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde aldık. Artık Trabzonspor'un şu an. İnsanlar orayı komple bizim zannediyordu. Ama şuan artık komple bizim" sözlerini sarf etmişti.