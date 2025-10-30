Erdoğan da kabul etti üç çocuk fazla

Erdoğan gençlik yıllarından itibaren, başbakanlığı döneminde de Cumhurbaşkanlığı yıllarında da üç çocuk çağrısı yaptı. Hatta bunu kampanyaya dönüştürdü… Hatta üç çocuğu olana hazine yardımı bile yaptı. Üçüncü çocuk için hazine beş yaşına gelene kadar ayda beş bin lira yardım yapacak…

Birinci çocuk için de ikinci çocuk için de yardım var…

AKP iktidarı çocuklu aile yapısını teşvik etmek için doğum iznini altı aya hatta bir yıla kadar çıkarmayı hedefliyor.

Kaba hesapla yeni evliler üç çocuğa ulaşmak için bir buçuk yılda bir bebek dünyaya getirirse kadın beş yıl çalışmayacak. Kamuda görevliyse maaşını alacak. Devlet çocuk başına yardım yapacak… Destek olacak…

İyi güzel, birçok Avrupa ülkesinde de nüfusu korumak için bu tür teşvikler, bu tür önlemler var…

Var da soru şu; bu çocuklar nerede kalacak?

Hangi ortamda, hangi koşullarda büyüyecek?

Üç çocuklu ailenin sağlıklı yaşaması için evin dört odalı olması lazım. İki çocuklu için üç odalı evde oturması şart…

Ben söylemiyorum UNESCO söylüyor… Ben söylemiyorum Erdoğan söylüyor…

Mevzu açıldığında 4+1 veya 3+1 daireler yapmadığı için müteahhitleri suçluyor. Haklı ama müteahhitler neden büyük ev yapmıyor?

Bu sorunun yanıtını vermiyor. Ben söyleyeyim…

Maliyeti fazla da ondan… Satamıyorlar da ondan…

Peki ülke neden 1+1 konutlara, 2+1 konutlara mahkum oldu?

Yanıtını bulmak için Erdoğan’ın 2021 yılının eylül ayında aldığı karara bakın derim…

Ülke 1+1’e mahkum oldu diyorsun da elinde veri var mı diyenlere yanıtım; Şehircilik Bakanlığı’nın 500 bin konut kampanyasına bakın. Son beş yılda o kadar fakirleştik ki bir oda bir salonlu daire alacak halimiz bile kalmadı… İşin gerçeği bu…

Şehircilik Bakanlığı’nın 500 bin konut kampanyasından anladık ki; Erdoğan 1+1’e teslim olmuş…

Şehircilik Bakanlığı’nın 500 bin konut kampanyasından anladık ki; Erdoğan üç çocuk ısrarından vazgeçmiş…

(Nedenini merak edenler bu mecrada dün yayınlanan yazıma bakabilir. Başlığı: Üç çocuk tek odaya sığar mı?)

Dünkü yazımda sorduğum soruları yineleyerek noktayı koyayım. Umudum yok ama belki yanıt verirler diye…

Sayın Şehircilik Bakanı’na soruyorum; üç çocuğu tek odaya mahkum etmek suç değil mi? Avrupa’da suç, bilginiz olsun...

Sayın Aile Bakanı’na soruyorum; üç çocuğun tek odaya tıkılması doğru mu? Üç kızsa da üçü erkekse de yanlış değil mi? Hele hele ikisi kız biri erkekse… Hele hele ikisi erkek biri kızsa aile yapısına aykırı değil mi?

Sayın Sağlık Bakanı’na soruyorum;55 metre karede beş kişinin yaşaması sağlıksız değil mi? Hastalıklara davetiye değil m?