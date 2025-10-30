AFAD gönüllüsü, IŞİD’den tutuklandı

Muğla’da geçen ay IŞİD operasyonu yapıldı.

‘Fecr İslam Gençliği’ adlı selefi topluluğun lideri Şafii İ., kardeşi Onur İ., ve Abdulkadir F., IŞİD üyeliğinden tutuklandı. Geçmişte Suriye’de silahlı faaliyet gösterdiği yönünde hakkında istihbarat bulunan Onur İ., AFAD’da kentsel arama kurtarma ve tehlikeli madde eğitimi almış.

‘Fecr İslam Gençliği’ adlı selefi topluluk 10 yılı aşkın zamandır Muğla’nın Şeyh Mahallesi’ndeki bir adreste faaliyet gösteriyor. Bina medrese olarak da kullanılıyor.

Liderleri Şafii İ., Van’dan Muğla’ya göçen, inşaatçılıkla meşgul bir ailenin üyesi.

41 yaşında, dört çocuğu var.

Kardeşi Onur İ. ise 29 yaşında.

İnşaat Teknisyenliği bölümünü okuyor.

Üç çocuk babası.

İki kardeşin aralarında olduğu beş kişi 2015’te yasadışı şekilde Suriye’ye geçerek, Heyet Tahrir Şam kontrolündeki bölgeye girmiş.

Onur İ., Suriye ve Irak’ta babaları çatışmalarda ölen çocukların ve ailelerinin kaldığı kampta kömür dağıttıklarını söylüyor.

Suriye’ye ikinci geçişleri 2021 yılında.

Türkmendağı’nda gıda dağıtıp geri gelmişler.

El Kaide’ci ile görüşme

Son ziyaretleri Şubat-Mart 2025’te olmuş.

Onur İ. ve arkadaşları İdlib’e giderek, Türkiye’nin El Kaide üyeliğinden sarı kategoride aradığı, ‘Musa Ebu Cafer’ kod adlı Musa Olğaç ile tanışmış.

Onur İ., şöyle diyor:

“Sosyal medyadan tanıdığım, Musa Hoca diye bilinen Olğaç’la tanışıp konuşma fırsatım oldu. Ayak üstü yarım saat kadar sohbet ettik.”

İki hafta sonra ağabeyi Şafii İ. de yanlarına gelmiş.

Onur İ., ağabeyini Olgaç’la tanıştırdığını ifade ederek, şunları söylüyor:

“Musa hocanın El Kaide’den arandığını biliyorduk. Ben orada 37 gün kaldım. Ağabeyim benimle 15 gün kaldı. Sonra Türkiye’ye döndük. Musa hoca Türkleri toplayıp haftada bir konuşma yapardı. Katılanlar genelde Türk vatandaşı olup Suriye’ye 10 gün önce giden ve daha önce El Nusra’da faaliyet gösteren 40-50 kişiydi.”

Topluluğun adresinde, gri kategoride aranan Feyzullah Birışık’in kitapları bulundu.

Onur İ., Birışık’ın 2014 - 2015 yılında Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi yurdunda dini yönden bilgilendirme maksatlı sohbet toplantısı yapıp kitap gönderdiğini kaydetti.

Arama kurtarma ve tehlikeli madde eğitimi

Onur İ.’ye sorguda “Türkiye Cumhuriyeti’ni tağut ya da dar’ül harp mi görmektesiniz?” sorusu yöneltildi.

Onur İ., şöyle diyor:

“Demokratik ve laik düzeni benimsemiyorum. Kuran ve sünnet dışında hiçbir şey kabul etmiyorum. Şeri hükümlere göre yönetilmek istiyorum. Mümkün olsa şeri hükümlere göre yargılanmak isterdim. Karma eğitime, anayasal düzene, törenlerdeki saygı duruşuna karşıyım.”

Fakat Onur İ., IŞİD’le hiçbir ilgisinin bulunmadığımı söylüyor.

Onur İ., İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) üyesi ve AFAD gönüllüsü.

Muğla’da, diğer İHH’cılarla 23 Ekim 2024’te orta seviye kentsel arama kurtarma eğitimi almış. Ayrıca 7-8 Mart 2024’te ‘Tehlikeli Madde Eğitimi’ çerçevesinde endüstriyel ve evsel kimyasal maddelerin hakkında farkındalık eğitimi görmüş.

AFAD yetkilileri bu eğitimin verildiği kişilerden sabıka kaydı istendiğini ifade ediyor. Onur İ.’nin sabıkası olmadığı için eğitime kabul edildiği anlaşılıyor.

Muğla’da çocuklar için kamp kuracaklardı