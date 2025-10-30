Şahsım Devleti'nde bunu da gördük!

﻿Hüda Kaya’yı hatırlar mısınız?

DEM’in HDP olduğu dönemde Meclis’e girmiş.. Çarşafıyla dikkatleri üzerine çekmiş.. Hukuktan, haktan yana tutumuyla da hemen her kesimin sempatisini kazanmıştı.

2023 yılında Kobani eylemleri vesilesiyle tutuklanıp bir süre hapiste yatmıştı.

Şimdi, on gün içinde yeniden hapse girecekmiş.

Neden mi?

“2022 yılında Çanakkale Cezaevi'ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği esnada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle..”

Yalnızca bu yüzden 1 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış. Şimdi de “10 gün içinde bekliyoruz” demişler.

Bu korkunçlu suçun işlendiği tarihte Hüda Kaya milletvekiliydi. Yani dokunulmazlığının olması gerekiyordu. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun AKP milletvekillerinin teklifine “Anayasa’ya aykırı ama EVET diyeceğiz” çıkışıyla dokunulabildi!

Deneyimli siyasetçi Nesrin Nas, tam da bu sırada, Kılıçdaroğlu ile o günlerdeki bir anısını paylaştı:

‘Bu dokunulmazlıklar meselesi çıkınca ben Kılıçdaroğlu’nu aradım. İstanbul’a geldi, anayasa hukukçularının katıldığı 22 kişilik bir toplantı yaptık. Ben Kılıçdaroğlu’nun yanında oturuyordum, toplantıyı ben yönettim. Yalvardık, ‘yapmayın bunu, bu adımı atmayın, Türkiye’de siyaseti bitirirsiniz’ dedik.”

“Kılıçdaroğlu herkesi dinledi, sonunda ‘ben tutuklanmaktan korkmuyorum’ dedi. Ben de döndüm, ‘biz sizin tutuklanmanızdan bahsetmiyoruz, bizim gibi insanların tutuklanmasını önlemenizden bahsediyoruz’ dedim.”

Elbette Nesrin Nas’ın yaşadıkları kadar etkileyici değil.. Ama yeri gelmişken ben de anlatayım:

O günlerin birinde Halk TV’nin Ankara bürosundan arandım. Akşam ana haber bültenine bağlanır mısın diye soruyorlardı.

“Tabii de hangi konuda?”

“Dokunulmazlıklar konusunda..”

“Bağlanalım ama şimdiden uyarayım.. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bu yasa son derece sakıncalı..”

“Öyle mi! Halbuki Ankara’da herkes CHP’nin bu kararla AKP’nin oyununu bozduğunu söylüyor.”

Eklemeye gerek var mı bilmiyorum, o akşam yayına katılamadım!

Ve kısa süre sonra da CHP’nin oylarıyla milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı.

*. *. *

Sadece bu örnek değil. Kılıçdaroğlu’nun pek çok kararına karşı görüşümü programımda dile getirdim.

Hatta şu meşhur İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME denilen oyalama turlarına dair sorduğum birkaç soru yüzünden CHP sözcüsüyle gerginlik yaşadık. Sonunda beyefendi “Ayşenur hanım bize ayar mı veriyor” diye yönetime beni şikayet etti.

Bunları yazmamın nedeni şu: “Kılıçdaroğlu artık genel başkan değil ya, vur vurabildiğin kadar” diyecek olanlar çıkabilir.

Oysa herkes, her lider, her parti için yanlış gördüğüm her şeyi söyledim, söylerim..

*. *. *

Hele bazı isimler ve bazı açıklamaları var ki, söylemeden geçemem.

Bakınız, Erdoğan’ın 29 Ekim’de Anıtkabir özel defterine yazdıkları:

“Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça ŞAHSIMIZA ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.”

ŞAHSIMIZA mı?

Daha önce söylemişliğiniz, bizim de dolayısıyla duymuşluğumuz var da.. Anıtkabir Özel Defteri’nde, hayır! Daha önce örneğine rastlamadığım bir kayıt!

Kendinizi Türkiye’nin sahibi zannetmenin daha açık ifadesi olabilir mi!

Sadece Türkiye’nin sahibi de değil, -oğlunuzu yerinize seçtirme kampanyası ile- padişah zannettiğinizi söylesek çok mu ileri gitmiş oluruz.

Cumhurbaşkanı.. Ve hep unutuluyor ya, AKP Genel Başkanı olarak yaptıklarınız eleştiriliyor.

Eğer bu şapkalarınız olmasa, ŞAHSINIZ umurumuzda bile olmaz inanın.

Hangi cüretle kim bilir, Bilal Bey’i halefiniz ilan etmeye kalkmasanız.. Dahası, resmi iç ve dış temaslarda, bu milletin vergisiyle gezdirmeseniz..

Saray’ınızı korumak adına yoksuldan alıp zengine vermeseniz..

ABD’den İngiltere’ye, herhalde sizi korumaları umuduyla milyarları uçak falan almak için saçmasanız..

Her gün kaç kişi “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla cezaevine gönderilmese..

Bize ne sizin ŞAHSINIZDAN!

Anıtkabir özel defterine böyle bir not düşünce Atatürk olmuyorsunuz.

Hatta unutulmaz liderler galerisine de alınmıyorsunuz.

Bırakın geleceği.. AKP içinde şimdiden, iktidarınıza ve özellikle Bilal Bey’i aday yapma ihtimalinize karşı henüz tam anlamıyla dışa vurulmayan bir tepki var.

Aslında ben bir yandan Bilal Bey formülünü desteklemek istiyorum.

İktidardan gidişiniz, iyice şenlikli olsun diye!

Sonra Türkiye’ye kıyamayıp, şahsınıza ailenizle birlikte “iyi istirahatler” diliyorum.