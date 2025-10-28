Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş

Yayınlanma:

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ‘casusluk’ soruşturmasında baş şüpheli olan Hüseyin Gün’ün verdiği ifadelerden pek çok tuhaf bilgi çıkıyor. Bunlardan birisi de AKP’li bakanlarla Londra’da yapılan bir toplantı.

Savcılığın ‘casusluk’ ile suçladığı ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün, tutuklandıktan sonra 4 Temmuz’da Emniyet’te verdiği ifadede, kendisine ait el yazısı ile tutulmuş bir bilgi notu soruldu.
Gün şu yanıtı verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarası’nı açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu.”

Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildiSavcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

huseyin-gun-4.jpg

Gün’ün bahsettiği toplantı o dönem AB müzakerelerinden sorumlu olan Bakan Egemen Bağış’ın resmi programında da görülüyor.
Londra’da 8 Şubat 2010’da yapılan ve iki gün süren toplantının ev sahibi Global Strategy Forum (Küresel Strateji Forumu) adlı Londra’daki bir kuruluş.

huseyin-gun-yeni.jpg

Gün’ün bahsettiği toplantı 8 Şubat 2010’da yapıldı. Toplantıya Egemen Bağış’ın yanında Kürşat Tüzmen, o günlerde Başbakan Danışmanı olan İbrahim Kalın, AKP’de farklı görevlerde bulunan Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan da katıldı. Toplantıda bazı İngiliz yetkililer ile bakanlar ve parlamenterler de yer aldı.

Toplantı sonrasında Küresel Strateji Forumu’ndan yapılan açıklamada şöyle deniliyordu:

“Avicenna Capital'den GSF Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Gün'ün girişimiyle düzenlenen ‘Gelişmekte Olan Bir Ağ Dünyasında Türkiye'nin Rolü’ başlıklı seminer, Lordlar Kamarası'nda gerçekleşti. AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış da dahil olmak üzere üst düzey bir Türk heyetinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından batıya doğru, aynı zamanda Orta Doğu ve daha geniş bölgeyle ilişkileri açısından doğuya doğru artan etkisi ve rolü ve hızlı bir değişim döneminde oynayabileceği daha geniş ve yapıcı rol ele alındı.”

huseyn-gun-egemen-bagis.jpg

İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attıkİhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık


Küresel Strateji Forumu’nun arşivine bakıldığında yine Gün’ün organize ettiği 2011’de yaptığı bir başka toplantıya da CHP’li Ünal Çeviköz de katılmış.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahadır Özgür Arşivi

İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık

 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:50

Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

 26 Ekim 2025 Pazar 09:29

Ataport’un sahibi Erkan eleştirilere yanıt verdi: ‘Hem kiramız arttı, hem alanımız küçüldü’

 24 Ekim 2025 Cuma 09:55

Bir skandal daha: Kara paradan tutuklanan Çeçen’e banka izni verilmiş!

 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:11

Milyonlarca dolar, tonlarca gübre nerede? İddia: Can Holding alacaktı

 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:18

Milyonlarca dolarlık LPG filosu ve otel zinciriyle Paramount operasyonunun en dikkat çekeni: Şaban Kayıkçı

 16 Ekim 2025 Perşembe 15:11

Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si

 16 Ekim 2025 Perşembe 14:07

Kara paranın krallığı kurulmuş... Vay halimize!

 13 Ekim 2025 Pazartesi 07:38

Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’

 12 Ekim 2025 Pazar 08:44

Her balkonuna havuz yapılan rezaletin perde arkası! Buna nasıl izin verildi?

 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:57
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Sedat Kaya
SedatKaya
O bu pisliği yıllar önce görmüştü: Söyledikleri yüzünden aforoz edildi
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Kumpas içinden kumpas çıkartmak
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?
Emniyet müdürüne 'kadına şiddet' tutuklaması!
Emniyet müdürüne 'kadına şiddet' tutuklaması!
Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş
Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş
ÇED yok ruhsat yok ama talan tam gaz! Fatsalılardan altın madeni tepkisi
ÇED yok ruhsat yok ama talan tam gaz! Fatsalılardan altın madeni tepkisi
Manavgat Belediyesi soruşturması genişletildi: Eski başkan vekili dahil 24 kişi gözaltında
Manavgat Belediyesi soruşturması genişletildi: Eski başkan vekili dahil 24 kişi gözaltında