Casuslukla suçlanan isim anlattı: AKP’li bakanlarla Londra’da toplantı organize etmiş

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ‘casusluk’ soruşturmasında baş şüpheli olan Hüseyin Gün’ün verdiği ifadelerden pek çok tuhaf bilgi çıkıyor. Bunlardan birisi de AKP’li bakanlarla Londra’da yapılan bir toplantı.

Savcılığın ‘casusluk’ ile suçladığı ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün, tutuklandıktan sonra 4 Temmuz’da Emniyet’te verdiği ifadede, kendisine ait el yazısı ile tutulmuş bir bilgi notu soruldu.

Gün şu yanıtı verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarası’nı açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu.”

Gün’ün bahsettiği toplantı o dönem AB müzakerelerinden sorumlu olan Bakan Egemen Bağış’ın resmi programında da görülüyor.

Londra’da 8 Şubat 2010’da yapılan ve iki gün süren toplantının ev sahibi Global Strategy Forum (Küresel Strateji Forumu) adlı Londra’daki bir kuruluş.



Gün’ün bahsettiği toplantı 8 Şubat 2010’da yapıldı. Toplantıya Egemen Bağış’ın yanında Kürşat Tüzmen, o günlerde Başbakan Danışmanı olan İbrahim Kalın, AKP’de farklı görevlerde bulunan Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan da katıldı. Toplantıda bazı İngiliz yetkililer ile bakanlar ve parlamenterler de yer aldı.

Toplantı sonrasında Küresel Strateji Forumu’ndan yapılan açıklamada şöyle deniliyordu:

“Avicenna Capital'den GSF Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Gün'ün girişimiyle düzenlenen ‘Gelişmekte Olan Bir Ağ Dünyasında Türkiye'nin Rolü’ başlıklı seminer, Lordlar Kamarası'nda gerçekleşti. AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış da dahil olmak üzere üst düzey bir Türk heyetinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından batıya doğru, aynı zamanda Orta Doğu ve daha geniş bölgeyle ilişkileri açısından doğuya doğru artan etkisi ve rolü ve hızlı bir değişim döneminde oynayabileceği daha geniş ve yapıcı rol ele alındı.”

Küresel Strateji Forumu’nun arşivine bakıldığında yine Gün’ün organize ettiği 2011’de yaptığı bir başka toplantıya da CHP’li Ünal Çeviköz de katılmış.