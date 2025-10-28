Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek

Türkiye, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla sarsıldı. Dünden beri bu konuşuluyor. Hatırlayalım:

"Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

İnanılır gibi değil. Türk futbolu adına utanç verici bir durum bu. Bana göre liglerdeki şampiyonluklar, küme düşmeler, ceza alanlar, ceza almaktan kurtulanlar gibi her şeyin sorgulanmasını gerektirecek bir olay.

Peki yeni mi oldu bütün bunlar? Bilinmiyor muydu şimdiye kadar? Ya da şöyle diyeyim; bilen yok muydu? Bence vardı.

ALİ KOÇ'UN DİLİNDE TÜY BİTTİ

Fenerbahçe'de 7 yıl başkanlık yapan Ali Koç'un dilinde tüy bitti. "Yapı yapı yapı" derken dalga geçtiler birde. Başarısızlığını örtmeye çalışıyor diye yorumlar yaptılar.

Bir de başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybetmeden önce Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamaları hatırlatayım:

- Belki VAR direktör yardımcısı (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor. Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz. - Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra. - Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. - Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. - Pazartesi günü, seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz taktirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz, öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Saçma sapan bir gol yedik. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde, savunması isteniyor. Kendini emekliye alıyor. Ve bu kişiyi alıyorlar VAR direktörü yapıyorlar. Niye? Ne için? - Ben başkan olayım ya da olmayayım, hayatta olduğum müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti temsil ettiğinin açıklanana kadar peşinde olacağım. Benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu biliyor.

NEDEN HERKES KULAĞININ ÜZERİNE YATTI?

Ali Koç'un bu açıklamaları aslında ortalığı sallayacak cinstendi.

Ama kimse oralı olmadı! Dikkate alınmadı! Yine "Başarısızlığın üstünü örtmeye çalışmakla" eleştirildi.

En yakın örnek bu. Geçen sezon, önceki sezon hep konuşuldu bunlar.

Neden herkes kulağının üzerine yattı?

Eğer çağrılsaydı Ali Koç, "Anlatın, ne biliyorsunuz?" diye... (Ki anlatmış da çoğunu) Bu lağım bugün patlamaz, önceden gerekenler yapılırdı.

Ben şimdi yine soruyorum: "Ali Koç ne biliyor?"

Siz de sorun!

Belki de bu skandallar olmasaydı seçimi kaybetmeyecek, Fenerbahçe'deki başkanlığına "şampiyonluk kazanmış başkan" olarak devam edecekti.