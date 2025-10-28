O bu pisliği yıllar önce görmüştü: Söyledikleri yüzünden aforoz edildi

Sedat Kaya

Bir zamanlar sahada bir adam vardı.
Koşarken sadece topun değil, adaletin de peşindeydi.
Kendisine “Asi Kral” dediler.
Futbolu bir oyun değil, bir sınıf mücadelesi olarak görüyordu.
“Ülkemizde futbol hiçbir zaman halkın yararına kullanılmamıştır,” diyordu.
“Çarpık bir seyir endüstrisinin üstüne monte edilmiş bir yutturmacadır.”
Ve o unutulmaz cümleyi kurdu.

“Futbol borsada değil, arsada güzel.”

O söz yüzünden aforoz edildi.
Sisteme boyun eğmedi, kulüp kapılarında yalnız bırakıldı.
Ama bugün, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ağzından dökülen rakamlar,
Metin Kurt’un yıllar önce gördüğü bataklığın artık resmiyete döküldüğünü gösteriyor.
Hacıosmanoğlu dedi ki;
“571 profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı var.
152’si aktif oynuyor.
Bir hakem 18.227 kez bahis yapmış.”

Bu bir açıklama değil, bir itiraf. Futbol artık bir oyun değil, bir kumar.
Hakemler adaletin değil, oranların adamı.
Bir düdükle kader belirlemiyorlar artık
bir kuponla kazanç hesaplıyorlar.

Metin Kurt’un bahsettiği o “seyir endüstrisi” büyüdü, yayıldı, her şeyi yuttu.
Formaların rengi değişti, sponsorluk logoları büyüdü, tribünler sterilize edildi.
Futbolun halkla bağı koptu;
çocukların toprakta koştuğu arsa, yerini bahis sitelerinin dijital ekranlarına bıraktı.

Bir zamanlar futbol, emekçilerin eğlencesiydi.
Şimdi, ekran başındaki milyonların cüzdanına uzanan bir tüketim dini.
Ve bu dinin imamları artık hakemler.

Hacıosmanoğlu “Türk futbolunun içindeki pisliği temizleyeceğiz” diyor.
Doğru ama bu pislik sadece hakem odasında değil; kulüp lobilerinde, yayın ihalesinde, federasyon koridorlarında, spor basınının manşetlerinde de var.
Bahis, futbola bulaşan bir hastalık değil artık, bizzat futbolun ekonomisi haline geldi. Milyar dolarlık bir endüstri, milyonların vicdanını satın alıyor.
Maçları bir de bu gözle izleyin.

