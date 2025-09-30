Can Atalay’a ne yapıldıysa, Özgür Çelik’e aynısı yapılacak

Seçim kurulu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik diyor…

45. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi il başkanı Gürsel Tekin diye diretiyor…

Soru şu; ne olacak?

Kaos olacak… İyi de kaosu kim çözecek? Nasıl çözülecek.?

Zurnanın zırt dediği yer burası…

Amaç ne? Yapılmak istenen ne? Muradı ne? Diye sorarsanız; Can Atalay davasına bakın derim… Aynısı olacaktır, benzeri yaşanacaktır…

Can Atalay milletvekili seçildiğinde hakkında verilen cezayı Yargıtay onaylamamıştı. Yani cezası kesinleşmemişti. Mazbatasını aldığı halde tahliye edilmedi. Yargıtay kararı onaylayana kadar hapiste tutuldu.

Sorun Anayasa Mahkemesi’ne gitti, hak ihlali olduğu, tahliye edilmesi yönünde karar çıktı. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymadı; Yargıtay’ı tanırım dedi…

Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi Can Atalay’ın milletvekilliğinin düştüğünü ilan etmekle yetinmedi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sonuç; Meclis Başkanı Kurtulmuş yurt dışına gitti, Meclis Başkanvekili Bozdağ Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi’nin kararını okuttu.

Böylece Anayasa Mahkemesi avuta atıldı…

Anayasa Mahkemesi’nin kararı TBMM tarafından yok hükmünde sayılmış oldu. Anayasa Mahkemesi de Meclis’in bu tercihini yok hükmünde saydı ama dinleyen kim?

Meclis marifetiyle Yargıtay ceza dairelerinin Anayasa Mahkemesi’nin üstünde olduğu fiili durumla ilan edildi. Anayasa Mahkemesi’nin eli kolu bağlandı…

Yarın öbür gün herhangi bir itilafta yerel mahkemelerin artık Yargıtay’ı dikkate alacağı kesin…

Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya göre yetkili ama fiilen yetkisiz kuruma dönüştü…

Murad buydu…

Özgür Çelik meselesinde de hedef, amaç benzer; asliye hukuk mahkemelerini ilçe, il, yüksek seçim kurullarının yerine koymak…

Bu nasıl olacak?

Can Atalay örneğini bu sebeple verdim aynı yöntem izlenecek…

CHP kayyum kararının kaldırılması için istinafa gidecek. İstinaf topu Yargıtay’a atacak. Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesi karar verecek…

Ne karar verecek?

Veya ne zaman verecek? Bu ikili durum ne kadar devam edecek?

Seçime kadar mı?

Bu ayrı bir tartışma ayrı bir başlık… Konuyu dağıtmadan ilerlersek kayyum kararı Yargıtay tarafından onaylanırsa ne olur sorusuna yanıt arayalım?

YSK da Anayasa Mahkemesi’nin durumuna düşer…

İcra yetkisi olmayan yetkili!...

İstanbul hamsesinin altında yatan büyük plan bana göre bu. Tek hakimli asliye hukuk mahkemelerini seçim kurullarının üzerine yerleştirmek….

Abarttın, olur mu böyle şey demeyin…

İki yıl önce Yargıtay ceza dairelerinin Anayasa Mahkemesi’nin üzerinde olduğunu biri söylese gülerdiniz. Ama oldu… TBMM’nin desteğiyle oldu…

Yakın gelecekte asliye hukuk mahkemelerinin YSK’nin üzerinde olduğu fiiliyata dönüşürse şaşırmayın…