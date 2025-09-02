Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti

Baştan söyleyeyim. Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldiğinde de Türk olarak oynamasına karşıydım, şimdi İlkay Gündoğan'ın da Türk olarak oynamasına karşıyım.

Kim olursa olsun!

Türk Milli Takımı'nı seçmeyip, başka ülkenin milli takımında oynamayı tercih eden, futbolculuğunun iyi yıllarında Türk olduğunu aklına bile getirmeyenlerin futbolunun bitme aşamalarında birden bire Türk olduklarının akıllarına gelip, Türk oyuncu statüsüyle ülkemizde oynaması bence kabul edilemez bir durum.

Bir ben mi böyle düşünüyorum?

Sanmam.

Büyük çoğunluğun bana katıldığına inanıyorum.

Mesut Özil geldi de ne oldu gördünüz. Aşağı yukarı yaşı yolun yarısındaydı. Alman Milli Takımı'na artık giremiyordu, kulüplerde de oynayamıyordu. Soluğu Türkiye'de aldı. Sahada bir şey yapamadı, birden AKP'ye yanaştı. Erdoğan'ın her fırsatta karşısına, yanına çıktı, utangaç tavırlarla masum çocuk rollerini oynayarak tutunmaya çalıştı.

Hala buralarda.

Lüks içinde yaşıyor.

Bir zamanlar Türk Milli Takımı'nı "Ben Almanım kendimi öyle hissediyorum" diyerek tercih ederken, şimdi Türklükte de müslümanlıkta da başrolü oynuyor!

Gelelim İlkay Gündoğan'a.

Mesut kadar ayağa düşmedi Almanya'da ama Alman Milli Takımı'ndan koptuktan sonra yokuş aşağı inerken kariyerinde Manchester City'de de yolun sonuna geldiğini anladı.

Aradığı fırsatı ona Galatasaray verdi.

Arkadaş öyle Galatasaraylı öyle Galatasaraylıymış ki... 35 yaşında çocukluk aşkı depreşti.

Türk olduğu aklına geldi şimdi.

Yıllarca Alman olarak yaşadı, veteran futbolcu olarak bir kaç milyon euro daha götürürse tamamdır. Türklüğü ile gurur duyacaktır!

İşte ben buna karşıyım.

Fenerbahçe o Mesut Özil'i aldı mı? Alabilir! O zaman Türk statüsünde oynatamayacaktı, öyle olması gerekiyordu.

Şimdi Galatasaray da bu Alaman arkadaşı oynatamamalı.

Sakın "Ama onlar Almanya'da doğmuş büyümüş! Ondan Alman Milli Takımı'nı seçmişler" diye mazaret üretmeyin. "Alman Milli Takımı'nda oynadıkları için büyük kulüplere transfer yapabildiler" de demeyin.

O zaman size...

Onlar daha suya bu derken Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid'te oynayan ve Türklüğü ile gurur duyan Nuri Şahin'i hatırlatırım.

Almanya'da doğan ve Türklüğü ile gurur duyan Inter'deki gururumuz Hakan Çalhanoğlu'nu anlatırım.

Juventus formasıyla İtalya'yı sallayan delikanlımız Kenan Yıldız'ı da unutmadım.

Aslında 35 yaşından sonra Türk olduklarını hatırlayan (!) arkadaşlar için bu kadar konuşmaya da gerek yok.

Nuri Şahin'in baş köşeye asılması gereken şu sözünü hatırlatayım:

"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir."

İşte o kadar!