Sır küpü Hakan Fidan

Son günlerde YANDAŞ MEDYA yine fazla mesaide. Ancak bu kez yanında oldukları, Hakan Fidan. Dün yazdım; Reis’in yeminli silahşörü Yeni Akit Erdoğan’a “yoruldun artık emekli ol” çağrısı yaparken yeni liderini şöyle duyurdu:

“Koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir “FİDAN” yetiştirmiştir.”

Koca Çınar Erdoğan oluyor tabii.. De.. Fidan’ı o mu yerine yetiştirmiş, bilemedim.

Erdoğan’ın henüz veliahtını seçmediği açık. Aile Bilal diye ısrar ediyorsa bile onun aklının yatmadığı da açık.

Hatırlayın; kimin adı Erdoğan sonrası için geçse siyasal hayatı bitiverdi.

O güççççlü Süleyman Soylu, şimdi nerede bilen var mı?

Ya da 15 Temmuz’da nerelerde nelerle meşgul olduğunu anlayamadığımız, “en iyi veliaht” adayı Hulusi Akar?

Hem akıllı hem sevimli Berat Albayrak formülü ne oldu? Arkasında Sabah grubu gazı verdikçe verdi ama nafile. Şimdilerde evinde oturmuş, telefonun çalmasını bekliyor. Diyeceksiniz ki, “iyi ya işte, Erdoğan bir tek Hakan Fidan’ın yolunu kesmedi.”



Ben de soracağım: Acaba arkasında kim ya da ne var?



* Hakan Fidan’ın arkasında onu, Erdoğan’a kıyasla daha makul ama neticede ılımlı islam kalıbına oturmuş bir isim olarak önemseyen Batı Bloku olabilir mi? Erdoğan’ın çok yorgun ve hasta olduğunu gördükleri için, “tercihleri” Fidan’ı bir an önce sahneye çıkarmak ihtiyacı mı duydular?

* MİT Müsteşarlığı döneminde nice skandalına şahit olduğumuz bir ismi, 15 Temmuz akşamı telefonla bir türlü ulaşamayan Erdoğan neye dayanarak yanı başında tuttu? Acaba Fidan, herkesin duyduğu ve hatta Fuat Uğur’un yazdığı darbe girişimi yerine Erdoğan ve sırlarıyla mı meşguldü?

* Hakan Fidan’ın arkasındaki perdeyi çekiversek şu cümleyi okur muyuz acaba?

“Fidan Ahmet Davutoğlu’nu kendisine bir HOCA belki MANEVİ BİR BABA olarak görüyordu. Ve Davutoğlu ile yol yürümeyi tercih etmişti.”

*. *. *

Bu cümle sevgili meslektaşım Caner Taşpınar’ın “SIR KÜPÜ: taht kavgası başlıyor” kitabından..

Olağanüstü bir emekle araştırılıp yazılmış “yok yok” bir biyografi. Bizler onu biliyorsunuz, genellikle elini attığı konularda bir skandal patladığında gördük.

O konular nasıl gelişti, neler yaşandı, kitap işte bunlara cevap aramış.. Doğrusu bir hayli de bulmuş!

Mesela, gençlik yıllarının geçtiği Öz Elif Sitesi ve sakinleri. Fidan nerelerde kimlerle yoğurulmuş anlıyorsunuz.

Bugünlerde pek çok isim konuşmaya başladı ya, Erdoğan’ın bir proje olduğunu söyleyen söyleyene.

Hakan Fidan için de, hadi proje demeyelim, MİT Müsteşarlığı ile yükselişe geçmesinde bir “İKTİDARA HAZIRLAMA” çabası görebiliyorsunuz.

Caner Taşpınar, bunun en ilginç örneğini şöyle anlatıyor:

“Tarih 29 Nisan 2010. MİT müsteşarını belirleme gündemiyle bir araya gelen MGK’nın toplantı günü çarpıcı bir belge sızdırıldı. VAKİT Gazetesi MİT’e ait olduğunu iddia ettiği iki belge yayınladı. Biri 2009 diğeri 2010 yılına dair ‘yıkıcı dini örgütler” listesiydi. İki liste arasında önemli bir fark vardı. Fethullah Gülenciler 2009 listesinde yokken 2010 listesine dahil olmuştu. Sonunda… Hakan Fidan MİT Müsteşarı oldu.”

Bu çalımın intikamı mı dersiniz bilmem, ama 2014 yılındaki bir “SIZDIRMA” tam da bunu hatırlatıyordu. 13 Mart 2014 günü Dışişlerinde mini bir zirve toplanmıştı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yer aldığı zirvenin ana konusu, Suriye ile bir savaş için gerekçe yaratılmasıydı. O gerekçeyi MİT Müsteşarı Fidan şöyle tasarlamıştı:

“Şimdi bakın bakın komutanım, şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi, ben öbür tarafa 4 tane adam gönderirim, 8 tane boş alana füze de attırırım. Problem değil o. Gerekçe üretilir. Olay böyle bir iradenin ortaya konması.”

İntikam soğuk yenen bir yemektir, malum. Ama bu toplantının ses kaydı ortaya çıkınca ortalık ısınıverdi. Ne var ki burası Türkiye, kısa sürede de unutuluverdi!

*. *. *

Bilmediklerimiz.. Bilip unuttuklarımız.. SIR KÜPÜ bize AKP döneminin fotoğrafını çekiyor. Kadrajda Erdoğan değil Hakan Fidan var ama. Yol arkadaşları Ahmet Davutoğlu ve hatta Abdullah Gül olan, “geleceğin Reis’i”.

Vaktiyle Erdoğan-Obama görüşmesine katıldığında, Suriye’ye girmek için izin istenirken Obama’nın “sizin radikallerle ne yaptığınızı biliyoruz” diye sesini yükselttiği Fidan.. Obama’nın radikaller dediği cihatçılarla HTŞ’ye Şam yolunu açtı. Osmanlıcıların hayalini gerçekleştirip Emeviye Camii’nde Şara ile birlikte namaz bile kıldı.

Suriye şimdi bambaşka ve çok daha kritik bir gündemle karşımızda.

Kapıda belki bir savaş var.

ROJAVA artık neredeyse ABD himayesinde bir devlet.

Ve öyle görünüyor ki Hakan Fidan bu fotoğraftaki ESAS KARAKTER!

Kitap bu anlamda tarihi yakalamış. Bize Fidan’ın sırlarını anlatıyor.

Ama ne yalan söyleyeyim, benim asıl merak ettiğim Erdoğan’ın sırları. Neler biliyor da bırakın rakip olduğu için tasfiye edilmeyi… Yerine aday olacak kadar yükseliyor…

Caner Taşpınar umarım bunun yanıtını bulabileceğimiz bir kitap için de çalışmaya başlamıştır.