Vay.. Vay.. Vay.. Turbun büyüğü geliyormuş!

İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'in yeni şefi Blaise Metreweli ilk kez kamuya açık bir konuşma yaptı.

Zira başta İngiltere, Avrupa’yı çok ciddi bir konuda uyarmak istiyordu.

Teşkilatının bir dizi güvenlik sorununun üstesinden gelmeye çalıştığını söyleyen Metreweli, "Şu anda barış ve savaş arasındaki bir alanda çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasında Rusya'nın Batı'ya yönelik oluşturduğu tehditlerden söz etti. “Bizi savaş eşiğinin biraz altındaki gri alan taktikleri ile sınıyorlar" diye konuştu.

Herhalde konuşma metninin bir yerinde buna dair son örneğin notu vardır. Bir Rus dronu (İHA’sı) Türk hava sahasına girdi. Hatta Ankara’ya yöneldi. F 16’lar ancak Ankara semalarında düşürebildi.

Yani savaş ve barış arasındaki gri alanı bizzat test ettik. Test etmekle kalmadık.. Trump, Netanyahu, Putin, Erdoğan ve El Şara’nın yaktığı ateşte savaşa bir adım daha yaklaştık.

İddiaya göre, Erdoğan bu kavşakta nerede durduğunu ve duracağını gösteren bir adım attı. Putin’e “Yaklaşık 2,5 milyar dolara satın aldığımız ve sandığını hiç açmadığımız S 400’leri geri alması” teklifinde bulundu.

*. *. *

2026 savaş yılı olacak diyenler bakalım haklı çıkacak mı? Ama içerde bizler için çok sıkıntılı geçeceği açık. Üstelik çam ormanı yangınları gibi, kozalaklar fırlayıp öyle yerleri tutuşturuyor ki, nasıl önü alınır kim bilir!

Son kozalakların AKP’yi yakmasına ne demeli peki!!!

Mehmet Akif Ersoy operasyonu Saray’daki çok önemli bir ismi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dairesi Koordinatörü arkadaşı Furkan Torlak’ı istifaya götürdü.

Ama Şamil Tayyar’a göre daha daha büyük bir isim vardı:

“Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor. Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir."

Şamil Tayyar gerçekten de operasyonların uyuşturucu ile mücadele için yapıldığını mı düşünüyor?

Devlet, uyuşturucu kullanma yaşının 12’ye düştüğü bir dönemde limanlara ve herkesin bildiği kimi isimlere bakmak yerine tek tek ava mı çıkıyor?

Üstelik bunu AKP’ye yakın çevrede mi yapıyor?

Mesela daha şimdiden Ankara kulislerine düşen ve iki gündür herkesin, özelikle de sosyal medyanın konuştuğu isim.. Turizm Bakanlı’nda üst düzey bir isim.

Çok genç bir bürokrat. 42 yaşında. Ancak “MİLYAR DOLARLIK BÜROKRAT” olarak biliniyor.. ( Bu yazıyla ilgisi yok ama insan turizm bakanı Ersoy’un servetini merak etmiyor mu?)

Eğer düğmeye basılırsa herhalde TURBUN BÜYÜĞÜ ünvanını hak eden isim olacak. Tabii onu, en azından tanınmışlık anlamında geçen biri olmazsa.

*. *. *

İyi de düğmelere neden basılıyor? Anılan isimler gerçekten Hakan Fidan’a yakınlığıyla mı hedefte? Seçime doğru alan temizliği yapılırken, sıra Hakan Fidan’a gelinceye kadar bu operasyon dalgası devam edecek mi?

Yaşayarak göreceğiz. Ne var ki şimdiden alametler belirmeye başladı. Mesela, Hakan Fidan oğluyla ilgili dijital arşivi sildirmeye başlamış deniyor. Uzmanların geri getirebileceği veriler şimdi silinse ne olur! Kıbrıs’ta suikaste kurban giden Faralyalı’nın kasetleri de, en azından birkaçıyla Saray’ın eline geçmişse şaşırır mıyız?

Hakan Fidan, Erdoğan’ın gönlündeki halefi Bilal Erdoğan uğruna daha epey zorlanabilir.. Ama o, yıllarca MİT’te ve Dışişleri Bakanlığı’nda yüzüne taktığı ifadesiz maskeyle durumu şimdilik idare ediyor.

Erdoğan’ın Umman ziyaretinde Bilal Erdoğan’la kanepede yan yana oturtularak ağır bir mesaj verilen Fidan, bakalım daha hangi testlerden geçecek.. Tam da savaş rüzgarları eserken kendisine nasıl bir rol biçilecek..

Hele o rüzgarlar Trump’ın bölgemizdeki son hedefi İran’a doğru esmeye başlarsa.. Yani.. Asıl mesele uyuşturucu falan değil de İran ise. Ve Trump hatırına “İrancılar” köşeye sıkıştırılıyorsa..