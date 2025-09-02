Bahadır Özgür

İhale şartnamesi skandal! Moda’daki milyarlık vakıf arazisi kime peşkeş çekilecek?

Deprem korkusuyla yaşayan, merkezinde nefes alacak yeri kalmamış İstanbul’da, gündemin yoğunluğu da fırsat bilinerek, büyük bir vurgun hazırlanıyor. Kentin en değerli yerlerinden olan Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde Moda semtinin kamunun kullanımına açık 12 bin metrekarelik dev arsası ihaleye çıkarıldı. İhalenin şartı dört blokluk lüks konut inşa etmek…

Moda’nın sahil kısmı boydan boya parktan oluşuyor. Tam merkezinde ise boş alan olarak kalmış kocaman bir bölge var. Mülkiyeti mazbut Ali Osman Hüseyin Vakfı’na ait. Yani yöneticisi ve mirasçısı yok. Devlete geçen bir vakıf bu.

whatsapp-image-2025-09-02-at-00-35-26.jpeg

Arazi yıllardır halkın ve kamunun kullanımında. İçine Moda Cami var. Ayrıca çocuk parkı, otopark, muhtarlık binası, aile sağlık merkezi, temizlik işleri hizmet binası, 112 istasyonu bulunuyor. Bir kısmı da bostan. Üstelik burası resmi olarak afet toplanma alanı. Tapuda ‘tarla ve ahır’ olarak geçiyor.

İşte bu arsaya göz diktiler şimdi…

Vakıflar Meclisi, 16 Temmuz 2025 günü aldığı bir kararla araziyi ihaleye çıkardığını duyurdu. İhale 11 Eylül’de yapılacak. Mahalleli isyan ediyor. Satışa karşı imza kampanyası da başlattılar. Olay geçen hafta haber oldu. Çünkü ihale açıkça bir peşkeş. Bunun için ihale şartnamesine bakmak yeterli.

whatsapp-image-2025-09-02-at-00-35-25.jpeg

Vakıflar Meclisi’nin kararında “kat karşılığı yapım işi” deniliyor. İhalenin şartı ise dört bloktan oluşan lüks bir site inşa etmek. Buradan 4+1’lik toplam 50 daire ve 10 bin TL vakfın hesabına geçecek. İhalenin muhammen bedeli 1 milyar 503 milyon 510 bin lira.
Yani vakfa verilecek daireler dikkate alınırsa müteahhit buraya milyarlarca lira kar elde edeceği lüks bir site inşa edecek.

whatsapp-image-2025-09-02-at-00-35-261.jpeg

‘SON BÜYÜK FIRSAT’

İhale şartnamesine göre belli müteahhitlerin katılabileceği bu ihale ile inşaat rantına açılacak olan bölge aslında koruma alanının içinde. İmar planı yok. Tescilli ağaçlar da yer alıyor. 2022’de Kadıköy Geleneksel

Çarşı ve Moda Kentsel ile 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı” ilan edildi. Dolayısıyla inşaat yapılmaması gerekiyor.
Ancak ülkenin gündeminin yoğunluğu içinde gözlerden kaçırılmaya çalışılan ihale ile Moda’nın en gözde yerinin birilerine pazarlandığı anlaşılıyor. Nitekim bazı emlak sitelerinde yayınlanan haberlerde şöyle deniliyor:

“Moda’da yeni arsa üretiminin neredeyse imkânsız olduğu düşünüldüğünde, bu ihale ‘son büyük fırsat’ olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar açısından bu ihale hem yüksek prestij hem de ciddi bir finansal kazanç potansiyeli anlamına geliyor. Kısacası; Moda Camii çevresindeki bu dev arazi, yalnızca bir inşaat projesi değil, İstanbul’un gayrimenkul tarihinde bir dönüm noktası olmaya aday.”

Zaten kentsel dönüşüm projeleri ile büyük bir inşaat furyasının kuşatması altında olan Kadıköy’ün nadir kalmış halka açık boş alanlarından birisi olan Moda’daki milyarlık vakıf arazisinin ihalesinin mutlaka iptal edilmesi şart.

