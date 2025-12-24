Fenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflik

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda test yaptıran Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneği pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Özgür Özel'den Fenerbahçe'ye telefon

Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar ve Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, FB TV’de açıklamalarda bulundu.

"YALANCI POZİTİFLİK"

Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte yalancı pozitiflik durumunun yaşanmış olabileceğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu.

Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı. İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir.

"BULAŞ DURUMU OLABİLİR"

Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.

"TEKRARINI İSTEYECEĞİZ"

Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz.