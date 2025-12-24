Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İddiaya göre, aralarında eski bir husumet bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Arif Genç (26) ve Şahin Genç (22) adlı şahısların tabanca ile ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucunda Rıza Aslan Genç (30) ile Yiğit Genç (14) ağır yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan 17 yaşındaki Ege Y.'nin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Para dolu çalmayı çalmak istediler: Silahlı kapkaççılar silah görünce kaçtıPara dolu çalmayı çalmak istediler: Silahlı kapkaççılar silah görünce kaçtı

Mardin’de dehşet anları! Silahlı kavgada 1 kişi can verdiMardin’de dehşet anları! Silahlı kavgada 1 kişi can verdi

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalıştıkları tespit edilen ve olaya karıştıkları iddia edilen Arif Genç ile Şahin Genç'i gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!