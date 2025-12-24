Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İddiaya göre, aralarında eski bir husumet bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Arif Genç (26) ve Şahin Genç (22) adlı şahısların tabanca ile ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucunda Rıza Aslan Genç (30) ile Yiğit Genç (14) ağır yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan 17 yaşındaki Ege Y.'nin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalıştıkları tespit edilen ve olaya karıştıkları iddia edilen Arif Genç ile Şahin Genç'i gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.