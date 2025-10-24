Başarı Suçu

İktidar, CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazandığı başarıyı hazmedemedi.

CHP’nin bu başarısını bir “suç” gibi görüp belediye başkanlarını cezaevine gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’tan bu yana cezaevinde.

Ekim 2024’de tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer bir yıldır cezaevinde.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek de aylardır cezaevindeler.

İlçe belediye başkanlarıyla birlikte 17 CHP’li belediye başkanı tutuklu.

Bu belediye başkanlarının suçu başarılı olmak.

Sosyal belediyecilik anlaşışıyla yürüttükleri belediye hizmetlerinden halk çok memnun.

Bu memnuniyet 2024 yerel seçimlerinde sandığa da yansıdı.

İkinci kez seçilen belediye başkanlarının oyları arttı.

Bu artış iktidarı ürküttü.

İktidar, yerel seçim sonuçlarını, önümüzdeki seçimleri CHP’nin kazanacağının bir göstergesi olarak değerlendirdiği için harekete geçti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nu cezaevine göndermekle yetinmedi, 31 yıllık üniversite diplomasını da iptal ettirerek aday olamamasını garantilemek istedi.

İktidar, İmamoğlu’ndan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedefe koydu.

Belediyenin verdiği konserler nedeniyle soruşturma açtı.

Ancak Yavaş’ı soruşturmayla ilişkilendirecek bir bağlantı bulamadı.

Soruşturma evrakında adı geçmemesine karşın yine Mansur Yavaş’ın ifadesini istedi.

Mansur Yavaş da yazılı ifadesini gönderdi.

İktidar Mansur Yavaş’ı hedefte tutmaya devam ediyor.

Yavaş da meydan okumayı sürdürüyor. Son açıklamasında “kimin elinde, hangi bilgi, belge varsa savcılığa teslim etsin” duyurusunda bulundu.

Yavaş kendinden o kadar emin.

İktidar ise nereden ne bulurum da Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda engellerim arayışı içinde.

Bütün bunlar demokratik hukuk devletinde yaşanacak olaylar değil.

İktidar yargı üzerinden siyaseti düzenlemeye, rakiplerini siyaset dışına itmeye çalışıyor.

Bir yandan CHP’li rakiplerini engellemeye çalışırken diğer yandan DEM Parti’yi yanına çekmek, önümüzdeki seçimlerde DEM Partili seçmenin desteğini alabilmek için bir süreç yürütüyor.

İktidarın bu girişimlerini seçmen görmüyor mu?

Elbette görüyor.

Seçmenin iradesini yok sayan iktidarın yaptıklarına halkın sandıkta destek vereceğini beklemesi hiç gerçekçi değil.