YSK kulisleri alev alev! Üç aday var ama herkes Saray'dan gelecek telefonu bekliyor...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in görev süresi kısa süre içinde doluyor. YSK, gelecek genel seçimlerini yönetecek yeni başkanını ocak ayında seçecek. Ancak kulislerde isimden çok, seçilecek kişinin son dönemde CHP kongreleri ve kurultayları nedeniyle tartışma konusu olan 'yetki' tartışmasında gelecek YSK Başkanı'nın nasıl bir tavır sergileyeceği konuşuluyor.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; özellikle son aylarda bazı mahkemelerin YSK’nın yetki alanına giren konulara müdahale etmesi, bu kurumun geleceği açısından kaygı uyandırdı.

Nuray Babacan "YSK’nın her aşamasında var olduğu ve denetlediği bu süreçlere müdahale edilmesi, YSK’nın yeni yönetiminin kimlerden oluşacağını değerli kıldı" dedi.

AHMET YENER'İN ERDOĞAN'A SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında görev süresi dolacak olan mevcut YSK Başkanı Ahmet Yener’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yaptığı veda ziyaretinde,"güçlü bir Yüksek Seçim Kurulu için atılması gereken adımları" içeren önerilerde bulunduğu kulislere yansıdı. İktidar kanadında bile YSK’nın yetkilerine sahip çıkılması gerektiği vurgulanıyor.

Babacan, "İktidar partisi mensubu siyasilerin bile sıkça vurguladığı ‘seçim yargısı gücüne ve yetkilerine sahip çıkmalı, bu tüm partilerin geleceği açısından çok önemli” değerlendirmeleri nedeniyle gözler, YSK’ya çevrildi" dedi.

YSK'da görev değişimi: Başkan Yener ve 5 üyenin süresi doluyor

BAŞKANLIK İÇİN ÜÇ ADAY

Ocak ayında Yargıtay ve Danıştay’dan YSK’ya toplam altı yeni üye seçilecek. Üyelerin üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay kökenli olacak. Başkan Yargıtay kökenli üyelerden, başkan yardımcısı ise Danıştay üyelerinden seçiliyor.

Kulislerde, hâlihazırda görev yapan üç ismin başkanlık için öne çıktığı konuşuluyor: Serdar Mutta, Talip Bakır ve Celal Albay.

Her birinin kulis çalışmalarını artırdığı belirtiliyor. Babacan, buna rağmen kararın Saray'dan verileceği düşünüldüğünü aktardı.

Albay'ın isminin öne çıktığını da Babacan şöyle aktardı:

"Bu rutin prosedür sürerken, başkanlık kulisleri de yoğunlaştı. Halen göreve devam eden üyelerden Serdar Mutta, Talip Bakır ve Celal Albay’dan birinin başkan olmasına büyük olasılık olarak bakılıyor. Her birinin kulis faaliyetlerinin arttırdığı anlatılıyor. AKP’li siyasiler üzerinden kulis çalışmalarına rağmen herkes son sözün Cumhurbaşkanlığı Sarayının söyleyeceğini biliyor. Celal Albay isminin kulislerde daha çok konuşulduğunu söyleyenler de var."

"SARAY'A NE KADAR YAKIN..."

Babacan, geçmişte yeni üyelerden birinin başkan seçildiği örnekler olduğu için sürpriz bir ismin seçilmesi ihtimali de göz ardı edilmediğini yazdı. Babacan, "YSK’ya taşınacak yeni isimlerin Saray yönetimine ne kadar yakın olduğu belirleyici olabilir" dedi.

Babacan, bir yandan da YSK seçimlerinin tıkanabileceği hatırlatması da yaptı: