TCG Anadolu gibi MUGEM de seçim için kullanılır

Uğur Ergan

Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeniden katılıp aday olabilmeyi başarırsa, Tayyip Erdoğan’ın propaganda malzemeleri yavaş, yavaş şekilleniyor gibi.

ABD Başkanı Trump’tan aldığı övgü ve tam destek ile savunma sanayi hamleleri şu an cepteler. Eğer gerçekleşirlerse, Filistin sorununa iki devletli çözüm ve kalıcı barış ile “Terörsüz Türkiye” projesi de bunlara eklenir.

Dikkatinizi çekmiştir, iktidar medyasının gündem değiştirmedeki maharetlerinden birisi, AKP için işler sarpa sardığında manşetlerini savunma sanayinde yapılan hamlelerle süslemek.

“Savunma sanayinde yapılanların nesi kötü?”diye hemen söylenmeyin. Muhabirliğimde bu alana bakan birisi olarak yapılanlardan rahatsızlık duymam söz konusu değil. Tuhaf olan, savunma gibi hassas ve gizlilik gerektiren bir alanın siyasi emeller için kullanılması.

Ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım:

19 Mart’ta İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu’nunhedef alınmasıyla başlatılan ve CHP’nin üzerine dalga dalga giden siyasi darbe AKP’deki oy erimesini hızlandırdı.

AKP-MHP ikilisi, “Terörsüz Türkiye” projesinin halkta yarattığı “Koltuğu koruma projesi” algısını da bir türlü yıkamıyor. Son dönemde buna bir de DEM’le yaşanan krizleri ekleyebiliriz.

Yaşayarak hissettiğimiz ekonomik sıkıntılar, kayırmacılık, başta Atatürk olmak üzere laiklik konusunda toplumun can damarına basan söylem ve davranışlar da, AKP ile CHP arasında puan farkının açılmasındaki diğer etkenler.

Erdoğan önüne gelen anketlerde farkı görünce, eski yeni hiç fark etmez, savunma sanayindeki projeleri devreye sokmaktan çekinmiyor. Tek bir yerden giden talimatla gazetelere coşku dolu manşetler atılıyor, televizyon ekranları süsleniyor.

Erdoğan’ın başaktör olduğu savunma sanayi hamleleri sonrası iktidar medyasında yayınlanan yandaş anket sonuçlarında “AKP, CHP’nin önüne geçti” iddiası işleniyor.

2023’DE TCG ANADOLU FAKTÖRÜ

Hatırlayın lütfen. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi liman liman gezdirilerek halkın ziyaretine açılan ve “Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin milli gururu”olarak lanse edilen TCG Anadolu gemisi için “Türkiye’nin ilk uçak gemisi” denmemiş miydi?

Emekli Amiral Türker Ertürk, bu bir uçak gemisi değil diye yırtındıkça, neredeyse “vatan haini” ilan edildi.

E şimdi ne deniyor Anadolu için?

Dünya’nın ilk SİHA/İHA gemisi. Hani uçak gemisiydi?

Belki görmüşsünüzdür, son Teknofest Mavi Vatan Programı’nda Erdoğan, gerçek uçak gemisi diyebileceğimiz Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.

AKP’lilerin “2023’de yaklaşık yüzde 5 oy getirdi” dediği Anadolu gemisi gibi, MUGEM de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın etkili propaganda araçlarından birisi olursa hiç şaşırmayın.

Bunun da ilk sinyalini, MUGEM’in yapıldığı İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, geminin 2027 veya 2028’de denize indirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek verdi zaten.

Geminin tam donanımlı hale gelmesinin ise 2030’u geçeceği belirtiliyor. Ama tanıdığımız Erdoğan ne yapar ne eder, bu geminin ham halini bile liman, liman dolaştırır.

Uçak gemisini kullanacak uçakların başta iniş takımları olmak üzere birçok teknik donanımı, bildiğimiz savaş uçaklarından farklı.

Türkiye’nin envanterinde böyle bir uçak var mı? Yok.

Ama Erdoğan’ın seçim propagandasında kullanabileceği yeni bir geminin olacağı kesin gibi.