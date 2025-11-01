Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?

Bahisçi hakemler skandalının patlamasından sonra sosyal medyada dönenlere bakıyorum. Bir de yeni moda olan kulüp gazetecilerinin (!) veya yorumcularının mı demeliyim; anlattıklarına.

Yarış halindeler adeta...

Galatasaraylı diyor ki; "Bizi yaktı, kaç puanımız çalındı?

Fenerbahçeli diyor ki; "İşte yapı! Şampiyonluklarımız alındı!"

Beşiktaşlı diyor ki; "Hakkımız gaspedildi!"

Trabzonsporlu diyor ki; "Ne olacak bizim maçlarda bu hakemlerin verdiği yanlış kararlar!"

Hadi bunlar taraftar!

Ya yukarıda bahsettiğim kulüp gazetecilerine (!) ne demeli?

Çıkıyorlar programlarına salladıkça sallıyorlar!

Bir de çok bilmiş edalarını takınıp, büyük sırları biliyormuş havalarında...

Tek dertleri konuşulmak, reklam yapmak, tuttukları kulüpte öne çıkmak.

- Beşiktaş'ın son şampiyonluğu iptal edilmeli, Galatasaray'a verilmeli!

- Fenerbahçe'nin şampiyonlukları elinden alınmalı!

- Galatasaray'ın son 3 şampiyonluğu şaibeli!

Bunun gibi saçma sapan yorumlar!

Herkes inansa bunlara savaş çıkar!

BAHİSÇİNİN UMURUNDA MI KİMİN KAZANDIĞI?

Bahisçi hakemlerin ya da bahisçilerin umurunda mı sanıyorsunuz kimin kazandığı kimin kaybettiği?

Çok mu takıyorlar sarı veya kırmızı kartı kimin gördüğünü?

Onlar için kendi oynadıkları tutsun yeter!

Gerisini umursamazlar bile... O şampiyon olmuş, beriki küme düşmüş! Ne gam!

Gözü dönmüş bunların varsa yoksa para!

Hele de bazı yorumcular (!) yok mu?

Bu işe artık el atılmalı.

Genellikle Youtube programlarında çıkan bu saçma sapan kişilerin ve yorumcuların (!) bir şekilde kontrol altına alınmaları şart!

Yukarıda da dediğim gibi... Herkes inansa bunlara savaş çıkar!

Ama inananlar da var!

Bahis skandalı kadar büyük bir sorun bu bence...