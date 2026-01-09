Hatay'daki elektrik kesintileri Meclis gündeminde: Yılbaşı gecesinden beri karanlık ve soğuğa mahkum haldeler

CHP Hatay milletvekili Servet Mullaoğlu 31 Aralık gününden bugüne kadar devam eden Hatay'daki Elektrik kesintilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda dile getirdi.

Hatay'ın neredeyse tüm ilçelerinin karanlığa gömüldüğünü söyleyen Mullaoğlu, yapay zekanın konuşulduğu zaman diliminde insanların ısınmak için ocaklarda su kaynattığını söyledi.

Mullaoğlu'nun meclis konuşmasında şunları söyledi:

"Elektrik şirketleri, Hatay’ı özellikle Antakya, Defne, Yayladağı, Altınözü ve Samandağı’nı günlerce karanlıkta ve soğukta bırakarak depremzedelere yılbaşı gecesi ve sonrasında adeta işkence yaşatmıştır.

Bu zaman diliminde, ondan sonra da soğuk ve karanlık işkencesi devam etmiştir. İnsanlar çocuklarını evlerinde su kaynatarak ısıtmaya çalışmış, kimileri de ocaklarını yakarak, mum yakarak ısınmaya çalışmışlardır.

Yapay zekânın konuşulduğu bu zaman diliminde insanlara bu işkenceyi yapmak asla kabul edilemez. Elektrik firmaları kendi beceriksizliklerini gizlemek için utanmadan kesintilerin nedenini Samandağ’da kaçak kullanım olduğunu söylemiştir. Bu kafaya sahip insanlar tarafından Hatay’ın daha çok işkence göreceği anlaşılmaktadır.

Elektrik, neredeyse günlük hayatın tamamını doğrudan etkileyen çok önemli stratejik bir kurumdur. Hükûmetin bunu ciddiye alması bir zorunluluktur. Bu kurumun derhal kamulaştırılması gerekmektedir."