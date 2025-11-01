Bahadır Özgür

Emniyet'in yazısı ortaya çıktı! Bahis baronu nasıl kaçtı?

Üst üste gelen operasyonlar ve son olarak hakemlere sıçrayan soruşturmayla beraber, yasadışı bahisle kesin bir mücadeleye girişildiği ilan edildi. Fırtınanın sonunda en azından bir ‘baron’ yakalanıp ilişkileri açığa çıkarılacak mı, yoksa mesele bahis oynayanla mı sınırlı kalacak, göreceğiz.

Halen devam eden ve yakından takip ettiğim bir bahis soruşturmasındaki gelişmeler ise bu konuda hiç iyi bir fikir vermiyor.

Soruşturmanın baş zanlısı, Türkiye’deki yasadışı bahis organizasyonunun önemli isimlerinden Fedlan Kılıçaslan.

Şu anda Polonya’da kurduğu devasa ağla Türkiye’yi soyuyor. Polonya medyasının da gündeminde. En son Varşova’nın en lüks gökdeleninde satın aldığı 20 milyon dolarlık ofis vesilesiyle haber oldu.
Peki bir yıl öncesine kadar Kılıçaslan devletin elindeyken, nasıl ve kimlerin yardımıyla kaçtı?

Olay başından sonuna bir skandallar zinciri aslında. Nitekim Kılıçaslan’ın tutuklandığına ama birilerinin serbest bıraktırıp kaçmasını sağladığına kanıt olacak bir resmi yazışma da ortaya çıktı şimdi.

Nasıl mı?

whatsapp-image-2025-11-01-at-08-51-42-1.jpeg

AKP’Lİ BELEDİYENİN İHALESİYLE PARA AKLANDI

Kılıçaslan’ı 2022 yılından beri izliyorum. Pek çok haber de kaleme aldım.

Her şey bir arazi ihalesiyle başladı…

O dönem AKP’de olan Balıkesir Belediyesi, şehrin en değerli yerlerinden biri olan eski lunapark arazisini satışa çıkardı. 26 Ocak 2022 günkü ihalede, 8 bin metrekarelik arazi 52 milyon liraya, Gold Money Kuyumculuk adlı bir şirkete satıldı. İhaleye sadece bu şirket girdi.

Pandemi günleriydi. Çoğu kimsenin dikkatini çekmedi.

İhalenin ardından şirketin KKTC’de Halil Falyalı’nın kara para ağının içinde yer aldığı bilinen ve

Ukrayna’da yasadışı bahis şirketi bulunan Fedlan Kılıçaslan’a ait olduğunu yazdım. Ayrıca kurduğu forex şirketi de şaibeli bulunduğu için SPK’dan ceza almıştı.

whatsapp-image-2025-11-01-at-08-51-43.jpeg

Belediye açıkça kara para aklamaya alet oluyordu. Ne var ki, konuyu araştırması gerekenler habere erişim engeli getirdiler.

Ve Kasım 2023’te 10 ili kapsayan büyük bir yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. 59 kişinin yakalandığı, 38’inin tutuklandığı açıklandı. Resmi açıklamada isimler baş harfleri ile kodlanarak verildi. Aralarında F.K. da vardı.
Yeni Asır’ın yaptığı bir haberde ise ele başı olan kişinin Fedlan Kılıçaslan olduğu, Balıkesir’de eşi ile beraber yakalandığı belirtiliyordu. Milyonlarca dolarlık bir aklama organizasyonundan bahsediliyordu.

Aradan aylar geçti…

Kılıçaslan’ın ismine bu sefer 2 Ağustos 2024 günü Milliyet gazetesinde yayınlanan bir boşanma ilanında rastladık.

FİRAR BOŞANMA İLANIYLA ORTAYA ÇIKTI

2018’den beri evli olduğu eşi F.Z., boşanma davası açmıştı. Aylık 200 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat istiyordu. İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi, Kılıçaslan’ı adresinde bulamadığından tebligat için ilan vermişti. Tebligatta boşanma gerekçesi olarak, Kılıçaslan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle eşinin de olaya dahil edilip tutuklanması ve sanık olarak yargılanması gösteriliyordu.

whatsapp-image-2025-11-01-at-08-51-42-2.jpeg

Yani aynı operasyonda yakalanan eşi tutuklu olarak cezaevindeydi. İlanın ardından yaşananları hatırlatıp, normalde cezaevinde olması gereken Kılıçaslan’a mahkemenin nasıl olup ulaşamadığını, cezaevinden bırakılıp bırakılmadığını sormuştum. Tabi ki resmi bir yanıt alamadım.

Kılıçaslan aniden Polonya’da belirdi. Akif Capital, Nex Level Global Company ve FAF Global Company adlı şirketlerle kurduğu ağ üzerinden bahis organizasyonunu daha da büyütmüş halde. Yanında Polonya’ya okumaya giden üniversite öğrencilerinden oluşan onlarca kişilik bir yazılım ve çağrı merkezi ordusu çalıştırıyor. Türkiye’deki bazı gazetelerin internet sitelerinde parasıyla “Türkiye’nin Elon Musk’ı” türü haberler yayınlatıyor. Hatta en son onun sahibi olduğu Meritking adlı yasadışı bahis sitesinin Galatasaray’a sponsor olması büyük olay olmuştu.

whatsapp-image-2025-11-01-at-08-51-42.jpeg

EMNİYET’İN YAZISI: ACİL TEDBİR!

İşte Kılıçlaslan’ın aslında tutuklandığına ve hemen ardından serbest bırakıldığına işaret eden bir resmi belge de ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, 8 Şubat 2024 tarihli 161551977 Sayılı mahkeme kararına istinaden Kılıçaslan’ın 52 milyon liraya aldığı arazinin tapudaki beyanlar hanesine ipotek tesis edildi. Yani tedbir konuldu. Karar, Yerlikaya’nın açıkladığı operasyondan yaklaşık iki ay sonra alındı.

Anlaşılan tapuya ipotek konuldu, baron salındı!

Bir kez daha sormak gerekiyor. Kılıçaslan nasıl olup da son yılların en büyük bahis soruşturmalarından birinden yakayı kurtarıp yurtdışına çıktı? Kimler buna göz yumdu? Bir para aklama operasyonu olan Balıkesir Belediyesi’nin yaptığı ihale incelendi mi? Kılıçaslan’ın para trafiği takip edildi mi? Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı mı?

Biz önce eldeki soruşturmaların akıbetini soralım. Yeni operasyonların akıbetine sıra gelir …

