AKP 23 yıldır yönetiyor: Mutlu musunuz?

Sorum tamamen kişisel; mutlu musunuz?

Eşiniz mutlu mu? Çocuğunuz mutlu mu?

Daha da önemlisi kendiniz için, çocuğunuz için, torununuz için hayal kurabiliyor musunuz?

Ev alma, araba alma, tatile gitme, yurt dışına çıkma planınız var mı?

İktidarın verdiği rakamları boş verin… İhracat şuradan buraya geldi, kişi başına gelir şöyleydi böyle oldu, bilmem kaç kilometre otoyol yapıldı, hastanelerde yatak sayımızı katladık, savunma sanayinde tarih yazıyoruz, okullarda derslik sayısını şuradan aldık şuraya çıkardık, şöyle büyüdük böyle büyüdük nutuklarını boş verin…

Nereden nereye geldik söylemine kulak aşlayın…

Kendinize bakın…

23 yıl boşunca yerimizde sayacak halimiz değildik!.. Dünya da büyüdü. Hem de ortalama yüzde 4/5 oranında büyüdü. 23 yıl önceki İngiltere’yle, Almanya’yla, İtalya’ya, Rusya’yla, Çin’le bugünü kıyaslayın. İngiltere de Almanya da İtalya da Rusya da Çin de nereden nereye geldi…

İlla rakam isteniyorsa vereyim… AKP 3 Kasım 2002 seçimlerini yüzde 34 oy oranıyla tek başına iktidar oldu. Büyük ekonomik kriz vardı. CHP dışındaki bütün partiler baraj altında kaldı. İki partili meclis yapısı oluştu…

Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için ilk AKP hükümetini Abdullah Gül kurdu. Göreve başladıklarında yılın son ayına gelmiştik…

Ağır ekonomik kriz döneminde AKP iktidarı dev alırken enflasyon yüzde 29,7 idi. (2002 yılı enflasyonu) 23 yıl sonra bugün 32.8… 23 yılda iyiye mi gitmişiz, yerimizde mi saymışız…

23 yıl önce insanlar enflasyon altında ezildikleri için ANAP, DYP, MHP, DSP gibi partileri defterden sildi. Meclis dışına attı. AKP’yi iktidar yaptı. Ama insanlar hala enflasyon altında eziliyor…

23 yıl önce varlıklı değildik ama kendi yağımızda kavruluyorduk. Gıdaya ulaşım bu kadar zor değildi. Et alabiliyorduk, sucuk yiyebiliyorduk, pastırmanın tadını biliyorduk, pirzola diye bir ürün hayatımızda vardı….

Şimdi hiçbiri yok…

Bu yüzden mutlu musunuz diye sordum?

Markete girdiğinizde gözü kapalı alışveriş yapabiliyor musunuz? Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Aile olarak rahat bir hayat sürüyor musunuz? Toruna oyuncak alabiliyor musunuz? Arkadaşlarınızla arada sırada yemeğe çıkıp eski günler yad ediyor musunuz? Zaman zaman felekten bir gece çalabiliyor musunuz? Tatile çıkabiliyor musunuz, çıkmak için kırk kere düşünüyor musunuz? Ay sonunu rahat getirebiliyor musunuz?

Mutlu musunuz diye sorarken kriterim buydu…

Yoksa…

Ben de biliyorum 4 milyon 574 bin ailenin yardıma muhtaç olduğunu…

Ben de biliyorum TÜİK verilerine göre 18 milyon 298 bin 736 kişi yardım alarak yaşadığını…

Ben de biliyorum sağlık sigortası prim borcunu ödeyemeyen 9 milyon 400 bin kişinin hazineden destek aldığını…

Ben de biliyorum bir milyon 580 bin kişinin kömür yardımı alarak ısındığını…

Ben de biliyorum 23 yılda Türkiye’nin görece büyüdüğünü ama halkın yoksullaştığını…

Rakamlara boğulmayalım… Kriteri sıraladım…

Mutlu musunuz? En önemlisi hayal kurabiliyor musunuz?

Benim kendime göre zenginlik kriterim de var. Markete girip hiçbir ürünün fiyatına bakmadan, ihtiyacınız neyse alıp alışveriş sepetini gönlünüzce doldurup kasaya gidip bedelini rahatlıkla ödeyebiliyorsanız, elinizde torbalarla marketten çıkabiliyorsanız, elektrik, su, doğalgaz faturası gelince kafanızı kaşımıyorsanız zenginsiniz demektir…

Soruyorum zengin misiniz?

AKP ile yaşadığınız 23 yılın muhasebesini bu gözle yapar mısınız?