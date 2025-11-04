Engelli çocuklara yapılan bakıcı zulmü, işkence sayılmadı

Meğer Niğde Sevgi Evleri’nde hiçbir şey olmamış…

17 engelli ve bakıma muhtaç çocuğun yerlerde sürüklenmesi, topluca ve çıplak şekilde banyoda yıkanması, kafalarına vurulması, tokatlanması, itilip kakılması, zemine fırlatılması, aç bırakılması, önlerinden yemeklerin alınıp çöpe atılması, merdiven altında tutulup üzerine kapıların kilitlenmesi, küfürler işitmesi ve tehdit edilmesi işkence değilmiş!

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, çocuklara işkence yaptıkları iddiasıyla ceza alan 25 kadın bakıcı hakkındaki mahkumiyeti bozdu. İşkence suçundan cezalandırılan 14 bakıcı tahliye edildi.

Küçük Mustafa’nın ölümü

Niğde’de, devlet koruması altındaki engelli ve bakıma muhtaç çocukların yaşadığı işkenceyi bir yıldır yazıyorum.

Dokuz yaşındaki Mustafa Çelik’in 22 Temmuz 2024’te şüpheli ölümü, ’Niğde Sevgi Evleri’ diye bilinen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Niğde Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ndeki zulmü gün yüzüne çıkardı.

Kamera kayıtları incelendi.

7-13 yaş arasındaki 16 çocuk ve bir yetişkinin eziyete uğradığı saptandı.

En başta da Mustafa Çelik’in…

Çocuklara şiddet uygulayan 14 bakıcı tutuklandı.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 14 Nisan’da karara bağlandı.

28 bakıcıdan 25’i mahkum oldu.

İşkence, basit yaralama, kötü muamele ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçlarından ibretlik cezalar verildi.

Gerekçeli kararda, Mustafa Çelik’nin epilepsi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ancak Çelik de dahil, çocuklara işkence yapıldığı tespit edildi.

Gerekçeli karardan:

“Eylemlerin belirli bir zamana yayılması, görüntü kayıtlarında müteaddit defa mağdurların tedirgin olarak bakıcılardan uzaklaştıkları ve kaçmaya çalıştıklarının görülmesi karşısında irade ve algılamalarının süregelen davranışlar sebebiyle etkilendiği, her biri engelli ve algılama kapasiteleri sınırlı olan mağdurların korkutulup yaralanıp sindirilerek algılama kapasitelerinin bozulmasına sebebiyet verebilecek nitelikte fiziki acı çektiren eylemlerin bütün halinde işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği…”

12 bakıcıya işkenceden ceza

Kararda, 25 bakıcının işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar tek tek açıklandı. 12 bakıcıya işkenceden ceza verildi.

14 tutuklunun eylemleri şu şekildeydi:

Cemre Ç.

-M.Ç.’yi kapıya doğru, yere, koltuğa, mutfak zeminine fırlattı. Kapı girişinde yatan çocuğu kıyafetinden asılarak ya da sürükleyerek götürdü.

-M.M.’nin kafasına tokat attı.

-M.H.D.’yi boynundan mutfağa itekledi.

-Y.Ö.G.’yi ayağı ve diziyle itekleyerek götürdü.

-24 yıl 8 ay ceza verildi.

Emine D.

-S.K.’yi bir kanepeden diğerine fırlatıp hırpaladı.

-Ö.C.’yi tokatladı.

-Üç çocuğu çakmak yakarak korkuttu.

-Sekiz çocuğa toplu ve çıplak banyo yaptırdı.

-7 yıl 2 ay 20 gün ceza verildi.

Feride Tulum T.

-MHD’yi yakasından tutup kapıya itti.

-M.Ç.’yi ayağıyla itekleyerek odaya getirdi.

-S.K.’nin kafasına tokat attı. Çocuğa “Yalan söyleme, makine çalışıyor, şerefsiz nereye attın. Nerede kıyafetlerin, öğlen yemeği, akşam yemeği, kahvaltı vermem sana” dedi. “Lavabo kapısında beynini dağıtırım senin, duydun mu” diye bağırdı. -24 yıl ceza verildi.

Gizem Y.

-Ç.K.’nin eline vurdu.

-A.K.’nin beşiğine gelip “Beni sinirlendirme, yat şuraya” diye bağırıp kafasına vurdu. Çocuğu bileğinden sürükledi.

-11 yıl 8 ay ceza verildi.

Merve Y.

-M.A.K.’nin sırtına vurup yemek yemesine engel oldu.

-N.A.F.’yi itekleyip tokatladı.

-M.Ç.’yi kıyafetinden asılıp yemek masasına oturtmaya çalıştı. Sandalyede dengede duramadığı için ayağıyla itekleyerek çocuğu doğrulttu.

-17 yıl 1 ay 10 gün ceza verildi.

Nadibe Ö.

-M.M’nin sırtına ve kafasına altı defa vurdu.

-Masa altında hareketsiz yatmasına rağmen 26 dakika boyunca M.Ç.’ye müdahale etmedi.

-S.K.’nin yemek yerken kafasına vurdu, kahvaltısını yaparken ona tokat attı.

-M.H.D.’ye yemek yedirilirken 4-5 defa vurdu. Kafasını defalarca buzdolabına vuran çocuğa engel olmadığı gibi, bir de kendisi eliyle tutarak vurdu.

-38 yıl ceza verildi.

Neslihan S.

-M.Ç.’yi kolundan sürükledi.

-Koltukta uyuyan S.K.’yi itekleyip düşürdü. Uyumaya devam eden çocuğun ağız burun kısmına ayak ucuyla hamle yaptı. Dizleri üzerine doğrulan çocuğa diziyle vurdu.

-14 yıl 8 ay ceza verildi.

Pembe A.

-Z.A.’nin kafasına vurup yemek yemesine engel oldu.

-Ç.K.’yi tartaklayıp ayağıyla itekledi.

-A.K.’ye tokat savurdu.

-23 yıl 3 ay 10 gün ceza verildi.

Songül B.

-E.M.’yi çıplak halde bırakıp tokatladı.

-İlaçla M.K.’nin odasına girerek, çocuğa “Yut belanı s…” dedi.

İlacını vermek için çocuğu sürükleyip mutfağa götürdü.

-M.A.K.’nin kafasına vurdu.

-M.H.D.’yi aç bıraktı. Çocuğu elinden ve boynundan tutarak salona getirdi. “Ayağını s…” diye küfretti.

-Y.Ö.G.’yi kıyafetinden çekerek, mutfak kapısına itekledi. Tokat atıp “O… evladı, a… k… çocuğu seni’” dedi.

-S.K., merdivene çıktığı an “Selim senin belanı s… ha s… git” dedi. Çocuğu merdiven altında bekletip “Bir daha çıktığını görüyüm, senin o kafanı dağıtırım” diyerek tehdit etti. Banyodaki çocuğa 7-8 kez tokat atıp “Senin ebeni s… duydun mu beni o… çocuğu, piç’” dedi.

-87 yıl 4 ay ceza verildi.

Songül K.

-N.A.F.’yi boğazından sıkarak kaldırdı.

-Ç.K.’yi kolundan tutarak kaldırıp yatağa attı. “Seni gebertirim” diye tehdit etti. Çocuğu kıyafetinden sürükledi.

-Beşikte yatan Ö.C.’ye tokat attı. Sol eliyle suratına bastırarak, tokatladı.

-18 yıl ceza verildi.

Sultan T.

-M.Ç.’yi aç bıraktı.

-Yemek masasında oturan M.H.D.’nin kolundan tutarak başına ve sırtına vurdu. Buzdolabının önünde yerde oturan çocuğun bel karın bölgesine tekme attı.

-18 yıl 4 ay 20 gün ceza verildi.

Şeyda B.

-M.Ç.’yi kıyafetinden çekerek masadan itekledi. Tabağını alıp aç bıraktı. Buzdolabının önünde yerde yatan çocuğu ayaklarından sürükledi. Kıyafetlerinden çekip koltuğa attı.

-Y.G. için “Yemek yemesin bu, git lan merdivenin altına” dedi. Çocuk merdiven altına geçtiğinde tokat attı. Alnına krem sürerek, kendi kendini yaralamış gibi tutanak tuttu.

-Ağlayan S.K.’ye merdiven altında 3-4 tokat attı. Çocuğu dört saat merdiven altında bekletti.

-48 yıl ceza verildi.

Tuğba Gören Y.

-M.Ç.’yi sürüklerken “Gebermiyorlar” dedi. Çocuğu kolundan çekerek odanın zemine bıraktı; kapının önünde itekledi.

-10 yıl 8 ay ceza verildi.

Tülay U.

-Emekleyerek yanına gelen Ö.C.’nin yüzüne vurdu.

-Ç.K.’nin omzuna, kafasına, sırtına ve koluna terlikle vurdu.

-Kameraya baktıktan sonra dışarı çıkarttığı S.K.’ye vurdu.

-Yemek kaşığını yere düşüren E.M.’ye vurdu.

-31 yıl 4 ay ceza verildi.

İşkence değil, ani tepki

Mahkemeye göre amirlerin de yargılanması gerekirken…

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 15 Ekim’de kararı bozdu.

İşkenceden verilen cezaları kaldırdı.

Bazılarında beraate hükmedilmesini, bazılarında kötü muameleden, basit yaralamadan, tehditten veya hakaretten ceza verilmesini istedi.

Daire’ye göre Niğde Sevgi Evleri’nde çocuklara yapılan zulüm işkence değilmiş.

Ya neymiş?

Sistematiklik içermeyen ani tepkilermiş!

Karardan aynen aktarıyorum:

“Bahse konu eylemler insan onuruyla bağdaşmayacak surette kişinin bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine ya da aşağılanmasına yol açacak ağırlıkta olmadığı gibi, genel bir tutum çerçevesinde gerçekleştirilen davranışların bir parçası olduğunun sabit olmadığı ya da önceden kararlaştırılmış, organize ve düzenli bir seyir izlemediği, bir bütünlük izlemeyip ani tepkiler olarak gerçekleşen eylemler olduğu ve bu haliyle işkence suçununu unsuru olan sistematiklik içermediği ve bu nedenle işkence suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı…”

Yerel mahkemede cezalandırılan bazı sanıklar beraat ettirildi.

Bazılarının cezası kuşa çevrildi.

Cumhurbaşkanı’nı eleştiren eski milletvekilleri, görüş belirten gazeteciler, iktidar karşıtı tweet atan vatandaşlar, protestocu gençler ve hatta YouTube yayıncıları tutuklanıp içeriye atılırken, b7-13 yaşları arasındaki engelli ve bakıma muhtaç çocuklara zulmeden 14 kadın bakıcı “Hürriyet” çığlıkları atarak, tahliye oldular.