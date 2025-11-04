Sedat Kaya

Sedat Kaya

'Fetret”' söylemi: Hangi siyasetin dili?

Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı olmaz” sözünü sadece bir seçim cümlesi olarak okumak eksik olur. Bu ifade, Türkiye siyasetinde sıkça karşılaştığımız bir yaklaşımın yeni bir örneği

İktidarın sürekliliğini, halkın iradesinden değil, liderin varlığından türetmek.

“Fetret” tarihsel olarak, devlet otoritesinin sarsıldığı, merkezi gücün dağıldığı bir dönemdir. Bu kavramı İstanbul için kullanmak, aslında şu önermeyi içerir:

Cumhur İttifakı yönetmiyorsa, devlet düzeni bozulur.

Bu bakış açısı, demokratik siyaset anlayışının tam karşısında durur. Çünkü modern demokrasilerde yönetim, kişisel karizma ve süreklilik değil, kurumsal devamlılık ve seçim meşruiyeti üzerine inşa edilir.

İstanbul şu anda, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye tarafından yönetiliyor.
Sandığa gidildi, karar verildi, irade tecelli etti.
Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bu ülkede sistem böyledir.

Bir siyasetçi, kendi dönemini “istikrar”, başkasını “fetret” ilan etmeye kalkıyorsa, meselenin adı artık rekabet değil, vesayet arzusudur.
Şehirler kişilerle değil, kurumlarla yönetilir.
İstanbul, bir kişinin eksenine mahkûm değildir.
Ne dün öyleydi, ne bugün öyle.
Daha açık bir ifadeyle; Bu söylem, iktidar kaybını devlet zafiyetiyle eşitleyen siyasal zihin yapısının tezahürüdür.

Türkiye’de uzun süredir devam eden siyasî gerginliğin ve kutuplaşmanın temelinde de bu anlayış yatıyor. Seçimi kazanmak ile devleti temsil etmek, hükümet olmak ile milletin yerine konuşmak, parti iradesi ile milli irade arasındaki çizgi giderek bulanıklaştırılıyor.

Bu da kritik bir soruyu gündeme getiriyor:

Bir devlet mi var, yoksa bir kişi ve onun çevresi tarafından temsil edilen bir iktidar mı?

Siyaset, rekabetle güçlenir. Yönetimler değişir, kurumlar kalır. Demokratik sistemlerde “fetret”i önleyen şey, tek bir liderin varlığı değil, sandığa ve hukuka duyulan saygıdır.

İstanbul’un kaderi bir şahsa bağlı değildir. Bu şehir, seçimle gelir, seçimle gider.

Ve aslolan, kimsenin değil, halkın iradesidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

 02 Kasım 2025 Pazar 22:12

Galatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladı

 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:11

Agamemnon'un sırrı ve Truva: Neden 30 Ekim değil de 29 Ekim?

 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:43

O bu pisliği yıllar önce görmüştü: Söyledikleri yüzünden aforoz edildi

 28 Ekim 2025 Salı 10:24

Fenerbahçe'nin artık bir omurgası var

 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:02

Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu

 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:47

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

 26 Ekim 2025 Pazar 19:09

Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik

 25 Ekim 2025 Cumartesi 13:42

Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladı

 23 Ekim 2025 Perşembe 22:02

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:56
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
'Fetret”' söylemi: Hangi siyasetin dili?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Engelli çocuklara yapılan bakıcı zulmü, işkence sayılmadı
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
AKP 23 yıldır yönetiyor: Mutlu musunuz?
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Emekliler sosyal atık değildir! Peki neden yoksulluğa mahkûm ediliyorlar?
Serra Karaçam
SerraKaraçam
Riskli Alan, Yağma, Bilirkişi ve Kutuplaşma
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"
Bahis skandalı kumar gerçeği ve milli takımda poker partisi: Atilla Türker açıkladı
Bahis skandalı kumar gerçeği ve milli takımda poker partisi: Atilla Türker açıkladı
Son Dakika | 'Büyücülere' 29 ilde operasyon! Sorgu paneli kullanıyorlarmış
Son Dakika | 'Büyücülere' 29 ilde operasyon! Sorgu paneli kullanıyorlarmış
Son Dakika | CHP Kurultay ceza davası ertelendi
Son Dakika | CHP Kurultay ceza davası ertelendi