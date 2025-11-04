Postmodern haçlı seferi!

Nobel Barış Ödülünü hak ettiğine inanan.. Dünyanın iki ucundaki ülkeler arasındaki savaşı bitirdiğini zanneden.. Bırakın barış sağlanmasını, ateşkesin bile sürdürülemediği Gazze için teşekkür bekleyen.. Nitekim Erdoğan’ın teşekkür ettiği adam: TRUMP!

O’nun Amerika'sı, tarihinde hemen hiç görülmeyen bir delilik hali gibi.

Bizim buralarda, özellikle Saray medyasında, belki de Erdoğan’ın Trump “sevgisi” nedeniyle pek konuşulup tartışılmıyor ama ABD sokakları eylemsiz, çatışmasız gün geçirmiyor.

Dahası, ülkenin “sol” diye tanımlanabilecek yayın organı The Atlantic’in ortaya çıkardığına göre, altı bakan, güvenlik gerekçesiyle başkent yakınlarındaki askeri üslere taşındı.

Taşınan isimlerden biri, Savunma Bakanlığı ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştiren ve artık öyle anılan Pete Hegseth.

Yani, ABD’ye “dünyayı komünistlerden, solun her renginden, eşcinsellerden ve hatta kadın hakları savunucularından kurtaracak bir hristiyan misyonu” yükleyen deli.

Düzenli gittiği kilisenin vaizi gibi, her fırsatta Amerikan yaşamının Hristiyan ahlakına uygun hale getirilmesi gerektiği nutukları atıyor.

Bunlar meczup sokak vaizleri değil de Savaş Bakanı tarafından söylenince işin rengi çok değişiyor elbette. Hele bir de sözler sözlerde kalmıyor, fiiliyata dökülüyorsa!

The Guardian’ın ortaya çıkardığı Pentagon -yani Savaş Bakanlığı- iç yazışmaları da sahada neler olup bittiğini gösteriyor:

“Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, ülkenin tüm Ulusal Muhafız birliklerine “hızlı tepki kuvvetleri” oluşturma talimatı verdi. Direktif, 50 eyaletin, Columbia Bölgesi’nin ve ABD’ye bağlı toprakların tamamında “isyan kontrolü” eğitimi almış birlikler kurulmasını öngörüyor. 8 Ekim tarihli ve Pentagon Ulusal Muhafız Bürosu Operasyonlar Direktörü Tümgeneral Ronald Burkett imzalı yazıya göre bu birlikler cop, kalkan, elektroşok cihazı ve biber gazı kullanımında özel olarak eğitilecek. Her eyaletin ortalama 500 askerini bu kapsamda hazırlaması istenirken, ülke genelinde toplam 23 bin 500 askerin “iç güvenlik amaçlı hızlı müdahale gücü” olarak görevlendirileceği belirtiliyor.”

*. *. *

Yazdıklarım, tablonun tümünü yansıtmaktan uzak. Ama bu kadarı bile, Hitler’i hatırlatıyor. Yahudi düşmanlığı dışında.

Hegseth, Fox televizyonu sunuculuğundan o gelmeden önceki adıyla savunma bakanı olarak adı açıklanınca doğal olarak mercek altına alınmıştı.

Din ve siyasi şiddet üzerine yoğunlaşan tarihçi Thomas Lecaque, "Beni gerçekten endişelendiren şey, hem Hristiyan milliyetçiliğinin ideolojisi hem de bunun savunma bakanlığı için uygulamaya koymaya çalıştığı politikalar açısından ne anlama geleceğidir" diyordu.

Görüşleri bilinmiyor değildi ama vücudundaki dövmelerle dışa vurulan fanatik sloganlar şaşırtıcı gelmişti:

“Göğsünde devasa bir Kudüs Haçı.. Omzunun altında bir saldırı silahıyla kısmen üstü örtülmüş 13 yıldızlı bir Amerikan bayrağı.. Ve pazularında İlk Haçlı Seferi’nin savaş çığlığı olarak bilinen “Deus Vult " (Tanrı istiyor) yazısı..”

HAÇLI SEFERİ yalnızca bir metafor değil Hegseth için. Bir proje.. Bir hedef..

Nitekim 2020’de çıkan kitabının adı bile “Amerikan Haçlı Seferi: Özgür Kalma Mücadelemiz.”

*. *. *

Bu projenin uygulama alanı, ilk Haçlı Seferinde olduğu gibi, Orta Doğu. Hedef de Trump ve kendisi gibilerin hüküm süreceği Kudüs.

Ne var ki, kıyamete hazırlık için çıkılan bu yolda, ABD içindeki “temizlik” de hayati önemde.

Pete Hegseth bu konuda sözünü sakınmıyor.. Bir röportajında dile getirdiği gibi, ilk “temizlenecek” olanı şöyle ifade ediyor:

“Öğretmenler çocuklarımıza ne öğretiyor. Demokrasi, demokrasi, demokrasiyi savunun. Kurucu atalarımızın bizden ne istemediğini biliyor musunuz? Demokrasi."

Çağımız “totaliter liderler çağı” olarak tanımlanıyordu ya!

Trump ve ekibi bunu dünya ölçeğinde kanıtlamak.. Her açıdan sıkışan kapitalizmin ölümünü geciktirmek.. Yeni bir emperyalist paradigmayla dünyanın tek hakimi olmak.. Ve sonra oturup kıyameti beklemek için yola çıktı.

Ama daha dakika bir, en güçlü adamları, askeri üslere sığınarak kendilerini güvene alma ihtiyacı hissetti.

Yaaaaa!!!