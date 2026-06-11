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Halk TV Magazin Zafer Ergin'den şaşırtan açıklama: Sünnet oldum

Zafer Ergin'den şaşırtan açıklama: Sünnet oldum

Usta oyuncu Zafer Ergin, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili soruya verdiği “sünnet oldum” cevabı ile sosyal medyada gündem oldu.

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Zafer Ergin'den şaşırtan açıklama: Sünnet oldum

“Arka Sokaklar” dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Zafer Ergin, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili yöneltilen soruya verdiği "sünnet oldum" yanıtıyla gündem oldu.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Ergin’e, sağlık durumu soruldu. Ünlü oyuncu ise ciddiyetini bozmayarak verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Zafer Ergin'den şaşırtan açıklama: Sünnet oldum - Resim : 1

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“SÜNNET OLDUM” DİYEREK GÜLDÜRDÜ

83 yaşındaki Ergin, basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruya esprili bir şekilde “Sünnet oldum” karşılığını verdi. Bu sözler ortamda kahkahalara neden olurken, oyuncunun neşeli tavırları dikkat çekti.

Zafer Ergin’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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