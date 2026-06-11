Kutsi’den o soruya şaşırtan cevap: 20 yıldır beddua işitiyorum!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, sahne aldığı bir konserde kendisine yöneltilen Doktorlar dizisiyle ilgili soru karşısında verdiği yanıtla gündem oldu. Kutsi'nin "20 yıldır beddua işitiyorum" cevabı salonda gülümsemeye neden oldu.

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Doktorlar dizisi, aradan geçen yıllara rağmen hala izleyicilerin hafızasında yerini koruyor. Dizideki bazı sahneler ise zaman zaman sosyal medyada yeniden tartışma konusu oluyor.

KONSERDE BEKLENMEDİK SORU

Kutsi’nin sahne aldığı konserde bir hayranı, kalabalığın içinden seslenerek “Ela’yı neden bıraktın?” sorusunu yöneltti. Bu soru, hem sanatçıyı hem de seyirciyi şaşırttı.

Soruya karşılık Kutsi, esprili bir dille yanıt vererek, “Ama bu bir soru değil ki, bu bir ‘başlık’. Niye beni suçluyorsun? Onu Levent’e soracaksın” ifadelerini kullandı.

“20 YILDIR BEDDUA İŞİTİYORUM” SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kutsi, açıklamasının devamında ise yıllardır bu sahne nedeniyle eleştirildiğini belirterek, “Ama zor bir sahneydi. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum” sözleriyle seyircileri güldürdü.