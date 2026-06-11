İrem Helvacıoğlu’nun kızıyla paylaşımı gündem oldu! Nafakayı bırakıp soy adını vermişti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile birlikte çektirdiği yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Helvacıoğlu’nun kızıyla verdiği poz ve duygusal notu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. “Beni tamamlayan en güzel parçam” notu düşülen paylaşım, sosyal medyada günün en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.

Paylaşımın ardından oyuncunun Ural Kaspar ile yaptığı evlilik ve sonrasında yaşanan boşanma süreci de yeniden hatırlandı. Çift, yaklaşık 1,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETMEMİŞTİ

Süreçte dikkat çeken detaylardan biri de Helvacıoğlu’nun nafaka ve tazminat talep etmemesi olmuştu. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.