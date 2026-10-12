Yeşilçam'ın kötü adamı Avustralya'da hayatını kaybetti
Yeşilçam'da canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, 90 yaşında Avustralya'nın Sidney kentinde hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nihat Ziyalan'dan acı haber geldi. 1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında rol aldığı yapımlarla tanınan Ziyalan, 90 yaşında Avustralya'nın Sidney kentinde yaşamını yitirdi.
Sinemada çoğunlukla kötü adam karakterlerine hayat veren sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle de tanınıyordu.
SANAT HAYATINA TİYATROYLA BAŞLADI
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nihat Ziyalan, tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Sanatın farklı alanlarında üretimlerini sürdüren Ziyalan, edebiyata da ilgi duydu.
Sanatçının ilk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri, 1963 yılında yayımlandı.
BEYAZ PERDEYE O FİLMLE ADIM ATTI
Nihat Ziyalan'ın sinema kariyeri, 1966 yılında Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gitmesiyle başladı. Sanatçı, At Hırsızı Banuş filminde rol alarak beyazperdeye adım attı.
Özellikle kötü adam karakterlerini canlandırdığı yapımlarla dikkat çeken Ziyalan, kısa sürede Yeşilçam'ın tanınan karakter oyuncuları arasında yer aldı.
Kariyeri boyunca farklı projelerde kamera karşısına geçen Nihat Ziyalan, At Hırsızı Banuş, Sezercik Aslan Parçası, Umutsuzlar ve Azap gibi filmlerde rol aldı.