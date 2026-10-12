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Halk TV Magazin Demet Akalın hastaneden paylaştı: Okan Kurt kalp spazmı geçirdi

Demet Akalın hastaneden paylaştı: Okan Kurt kalp spazmı geçirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hastane odasından yaptığı paylaşımla Okan Kurt'un arabada kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

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Demet Akalın hastaneden paylaştı: Okan Kurt kalp spazmı geçirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, Okan Kurt'un kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

Demet Akalın, Okan Kurt'un hastane odasından çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

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"ARABADA KAS SPAZMI GEÇİRDİ ACİLLİK OLDUK"

Akalın, yaptığı paylaşımda Okan Kurt'un sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik olduk vallahi. Spor sen baya bir hayatından çık adamın! Sinyal veriyor vücut bak."

Demet Akalın hastaneden paylaştı: Okan Kurt kalp spazmı geçirdi - Resim : 2

Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirmesi üzerine acilin yolunu tuttuklarını belirten Akalın, yoğun spor temposuna ve vücudunun verdiği uyarılara esprili bir dille sitem etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Demet Akalın Hastane
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