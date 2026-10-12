Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Cem Yılmaz yoğun bakımda yattığı hastanenin önüne gidip poz verdi

Cem Yılmaz yoğun bakımda yattığı hastanenin önüne gidip poz verdi

Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda yattığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin önünden verdiği pozla dikkat çekti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Cem Yılmaz yoğun bakımda yattığı hastanenin önüne gidip poz verdi
Son Güncelleme:

Yaklaşık 1,5 ay önce Ayvalık'taki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin önünden paylaşım yaptı.

53 yaşındaki Cem Yılmaz, yaklaşık 1,5 ay önce Ayvalık'taki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ünlü komedyen, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Anjiyo işlemi uygulanan Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından ise taburcu edilmişti.

Oyuncu Deniz Işın taciz edildiğini anlattı!Oyuncu Deniz Işın taciz edildiğini anlattı!

HASTANE ÖNÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastanenin önünde çekilen fotoğrafıyla dikkat çekti. Ünlü komedyenin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

Yılmaz'ın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldiği öğrenildi.

Cem Yılmaz yoğun bakımda yattığı hastanenin önüne gidip poz verdi - Resim : 2

Son olarak Murat Çelik'in Youtube kanalına konuşan ünlü komedyen, sağlık durumuyla ilgili, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Yılmaz Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro