Cem Yılmaz yoğun bakımda yattığı hastanenin önüne gidip poz verdi

Yaklaşık 1,5 ay önce Ayvalık'taki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin önünden paylaşım yaptı.

53 yaşındaki Cem Yılmaz, yaklaşık 1,5 ay önce Ayvalık'taki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ünlü komedyen, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Anjiyo işlemi uygulanan Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından ise taburcu edilmişti.

HASTANE ÖNÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastanenin önünde çekilen fotoğrafıyla dikkat çekti. Ünlü komedyenin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

Yılmaz'ın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldiği öğrenildi.

Son olarak Murat Çelik'in Youtube kanalına konuşan ünlü komedyen, sağlık durumuyla ilgili, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." demişti.