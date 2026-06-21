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Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı

Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, yakın kız arkadaşlarıyla birlikte tatil için Muğla Bozburun'u tercih etti. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, kürek sörfü yaptığı eğlenceli anlarla objektiflere yansıdı.

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Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı

Yeraltı dizisinde canlandırdığı "Sultan" karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, yaz sezonunu Muğla'nın gözde tatil yerlerinden Bozburun'da açtı. Yakın kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan oyuncu, objektiflere yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre; arkadaş grubuyla birlikte görüntülenen Aydoğan, gün boyunca güneşlenerek denizin keyfini çıkardı. Sıcak havadan bunalan ünlü oyuncu, serinlemek için sık sık denize girdi.

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı - Resim : 1

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KÜREK SÖRFÜ YAPTI

Bir ara arkadaşlarıyla birlikte kürek sörfü yapan Sümeyye Aydoğan, denizde eğlenceli anlar yaşadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Tatil boyunca yüzünden gülümseme eksik olmayan Aydoğan, arkadaşlarıyla bol bol sohbet edip denizin tadını çıkardı. Ünlü oyuncunun Bozburun kaçamağından renkli kareler ortaya çıktı.

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı - Resim : 3

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı - Resim : 4

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı - Resim : 5

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Muğla
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