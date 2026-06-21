Halk TV Magazin Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı

Yeraltı'nın Sultan'ı soluğu Bozburun'da aldı Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, yakın kız arkadaşlarıyla birlikte tatil için Muğla Bozburun'u tercih etti. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, kürek sörfü yaptığı eğlenceli anlarla objektiflere yansıdı.