“Çimen” karakteriyle yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Selin Türkmen, Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi. Yoğun geçen sezonun ardından tatil yapan oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Diziden ayrılık kararıyla gündeme gelen Selin Türkmen, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atmayı tercih etti. Yalıkavak’ta deniz kenarında vakit geçiren oyuncu, sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinledi.

ÜNLÜ OYUNCULARIN TATİL KEYFİ

Habertürk'ün haberine göre, Türkmen, günün büyük bölümünü denizde ve güneşlenerek geçirdi. Ünlü oyuncu, tatilinin ilerleyen saatlerinde oyuncu arkadaşı Dilara Sümbül ile buluştu. İki isim birlikte vakit geçirerek sohbet etti.

Buluşmanın ardından ikili, jet ski ile denize açılarak eğlenceli anlar yaşadı. Enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncular, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.