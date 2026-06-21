Ünlü çift Bodrum’da nişanlandı! Dizi aşkı evliliğe gidiyor

“Hudutsuz Sevda” dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Uzun süredir birlikte olan çift, Bodrum'da düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu öğrenilen ikilinin Bodrum Gölköy’de sahil kenarında gerçekleşen nişan törenine yakın dostları katıldı.

Hayal Köseoğlu, nişan sonrası yaptığı açıklamada ilişkilerinin uzun soluklu olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Köseoğlu, “Aynı dizide tanışıp böyle güzel bir hikâyenin ortaya çıkması çok kıymetli. Bizimkisi uzun sürdü” ifadelerini kullandı.

Nezir Çınarlı ise duygularını esprili bir dille paylaşarak, “Hâlâ çok heyecanlıyım. Ona çok âşığım. Çok mutluyum, sonunda kızı aldım” dedi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ ANLATTI

Habertürk'ün haberine göre, Hayal Köseoğlu, evlilik teklifinin doğum gününde geldiğini belirterek o anları ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu, “Hiç beklemiyordum. Sürpriz bir anda diz çöküp yüzüğü çıkardı. Çok şaşırdım ama büyük mutlulukla kabul ettim” dedi.