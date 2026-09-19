Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı: Etkin Pişmanlık detayı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İynemli, hakkındaki iddiaları reddederek uyuşturucu madde kullanmadığını ve bu tür ortamlarda bulunmadığını söyledi.

"TELEFON ŞİFREMİ KENDİ RIZAMLA VERİYORUM"

Soruşturma kapsamında dijital materyallerine ilişkin bilgi veren ünlü oyuncu, cihazlarında ekstra bir gizleme olmadığını belirterek ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir."

"UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM, İRTİBAT KURMADIM"

Uyuşturucu madde ticareti veya kullanımıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayan Aras Bulut İynemli, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım."

PARTİ VE ORGANİZASYON İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Herhangi bir parti düzenlemediğini veya bu tür ortamlarda yer almadığını belirten İynemli, şu açıklamaları yaptı:

"İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım."

"İKRAMDA BULUNMADIM, ETKİN PİŞMANLIK İSTEMİYORUM"

Eğlence mekanlarında uyuşturucu almadığını ve çevresine teklif etmediğini ifade eden ünlü isim, suç işlemediği için etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirterek "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum." dedi.