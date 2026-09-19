Ünlülere uyuşturucu operasyonuyla adı gündeme gelmişti! Yeliz Yeşilmen hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda sanat, spor ve medya dünyasından tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada bazı şüpheliler Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.

Operasyonun ardından yaşanan bir isim karışıklığı ise dikkat çekti. Gözaltına alınan Yeşim Yeşilçimen'in adının bazı yayınlarda Yeliz Yeşilmen olarak yer alması üzerine oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşilmen, soruşturmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu. İsim karışıklığı başka haber kaynaklarında da doğrulandı.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Yeşilmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı yayın organlarında yer alan ve ismimi uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendiren haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak “Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı” şeklinde haberler yayımlamıştır. Ben çocuklarımla birlikte Amerika’da tatildeyken ismimin böyle bir operasyonla ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değildir.

Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır. Bu haberleri yapan, yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Gerekli yasal süreç başlatılacak ve bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecektir. Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gözaltına alınan kişi Yeliz Yeşilçimen’dir. Yeliz Yeşilmen değildir. Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İKİ AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), oyuncu Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımı ve teminiyle bağlantılarının yanı sıra uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme iddiaları üzerinden işlem yürütüldüğü bildirildi.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun ise operasyon sırasında yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek en kısa sürede Türkiye'ye dönüp ifade vereceğini açıkladı.

6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Soruşturmanın ikinci ayağında ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "fuhuşa aracılık etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bu kapsamda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı.

İki ayrı soruşturmanın operasyonları sonucunda toplam 21 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri ve Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik incelemeleri gerçekleştirildi.

10 İSİM SERBEST KALDI

İşlemleri tamamlanan Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın adli ayağında ise Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle; Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart'ın tutuklanmasına karar verdi. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.