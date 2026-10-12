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Halk TV Magazin Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti

Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, oğulları Can Matteo'nun vaftiz töreni için Mardin'de üç gün üç gece süren özel bir organizasyon düzenledi. Sosyetenin ünlü isimlerinin akın ettiği organizasyonda Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti de yer aldı.

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Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti

Sosyetenin ünlü isimlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, oğulları Can Matteo için düzenledikleri özel organizasyonla gündeme geldi. Eylül 2024'te evlenen çift, ilk çocukları Can Matteo'nun vaftiz töreni için Mardin'e gitti.

Organizasyon, üç gün boyunca sosyetenin ünlü isimlerini bir araya getirdi. Özel program kapsamında beş yıldızlı bir otelin kapatıldığı öğrenilirken, katılan isimler de dikkat çekti.

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜRDÜ

Cuma günü başlayan organizasyonun ilk gününde davetliler, Mardin'in tarihi taş evleri arasında düzenlenen şık bir akşam yemeğinde buluştu.

Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti - Resim : 1

Üç gün üç gece süren özel program boyunca farklı etkinlikler düzenlenirken, ilk geceye yöresel ezgiler ve geleneksel danslar damga vurdu. Zılgıtlar ve tef ritimleri eşliğinde eğlenen davetliler, renkli görüntüler oluşturdu.

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HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI'DAN MARDİN POZU

Organizasyonun dikkat çeken konukları arasında Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti de yer aldı. Yakın dostları Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nu bu özel günlerinde yalnız bırakmayan çift, hafta sonu boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti - Resim : 3

Ünlüler 3 günlüğüne Mardin'e akın etti: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı detayı dikkat çekti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sabancı Sosyete Mardin
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