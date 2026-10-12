Zayıflama iğnesi kullandı retinası yırtıldı! Cenk Eren tek tek anlattı

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, Ceyda Düvenci'nin programına konuk olarak sağlık sorunları ve kilo verme süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce zayıflama iğneleri kullandığını söyleyen Eren, yaşadığı retina yırtılmasının ardından bu yöntemi bırakma kararı aldığını belirtti.

Sağlık kontrolleri sırasında kalbiyle ilgili de ciddi bir sorun ortaya çıktığını anlatan şarkıcı, sağ ana damarının yüzde 99 tıkalı olduğunu ve herhangi bir belirti yaşamadığını ifade etti.

"SAĞ GÖZÜMDE RETİNAM YIRTILDI"

Zayıflama iğnelerini ilk kullanan kişilerden biri olduğunu söyleyen Cenk Eren, bu yöntemi yaklaşık 9 yıl önce denemeye başladığını belirtti. Eren, o dönemde henüz çok yaygın olmayan iğneleri kullandığını ve daha sonra olası risklere ilişkin bir makale okuduğunu anlattı.

Yaşadığı sağlık sorununu anlatan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben iğnelere ilk başlayanlardanım, 9 sene önce. Daha kimsenin ruhu duymamıştı. Fakat sonra şimdi çok popüler olan iğneden bir önceki iğnede, bir makale okudum ben göze sakıncalı olabilir diye. Ve benim sağ gözümde retinam yırtıldı, sonra ben orada durdum."

SAĞ ANA DAMARI YÜZDE 99 TIKALI ÇIKTI

Cenk Eren, gözünde yaşadığı sorunun yanı sıra kalbiyle ilgili öğrendiği gerçeği de paylaştı. Kontroller sırasında sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunun belirlendiğini söyleyen sanatçı, herhangi bir belirti yaşamadığını vurguladı.

Eren, sağlık durumuyla ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

"Kalbime de baktırdım ve sağ ana damarım yüzde 99 tıkalı çıktı. Hiçbir belirti de yoktu ve ertesi gün bana hemen stent taktılar."

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatında önemli değişikliklere gittiğini belirten Cenk Eren, sigarayı bıraktığını ve profesyonel yardım aldığını söyledi.

Kilo verme süreciyle ilgili kendisine sık sık sorular yöneltildiğini dile getiren sanatçı, bu süreçte sigarayı bırakmasının ve psikiyatrist desteği almasının önemli rol oynadığını ifade etti.

Eren, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"Bana diyorlar ki nasıl kilo verdin sigarayı bırakıp, psikiyatristle verdim. Ben 25 yaşında bu kadar sağlıklı değildim."