Ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Organ nakli bekliyor

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev, 3 Eylül’den bu yana yoğun bakımda entübe olarak çoklu organ yetmezliğinden tedavi görüyordu.

57 yaşındaki sanatçının menajerinden sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR

Habertürk'ün haberine göre; menajeri İlker Ercan, Nev'in 4 gün önce yoğun bakımdan çıktığını ve organ nakli beklediğini söyledi.

Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NEVZAT DOĞANSOY KİMDİR?

Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. 2000’li yıllarda Türkçe pop-rock müziğiyle tanınan sanatçı, özellikle kendine özgü vokal tarzı, akustik müzik altyapısı ve duygusal şarkı sözleriyle dikkat çekmiştir. Şarkılarında genellikle aşk, ayrılık, özlem ve insan ilişkileri gibi konuları işler. Her Şey Yolunda, Zor ve Işığım ve Gölgem gibi eserleriyle tanınan Nev, Türk müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir. Hem yorumculuğu hem de şarkı yazarlığıyla bilinen sanatçı, özellikle 2000’li yılların Türkçe pop-rock müziğini seven dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmiştir.