Nejat İşler'e kafa atan muhabir işten çıkarıldı!

Ünlü oyuncu Nejat İşler ile magazin muhabiri Tarık Eker arasında, geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş ve bir mekanın çıkışında muhabirlerin ısrarlı sorularına sinirlenen Nejat İşler'in küfrettiği anlar kameralara yansımıştı. Bunun üzerine magazin muhabiri Tarık Eker, oyuncuya kafa atmıştı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepki çekmişti.

Nejat İşler'e kafa atmıştı: Magazin muhabirinden açıklama

MUHABİR İŞTEN ÇIKARILDI!

Beyaz TV, yaşananlar üzerine magazin muhabiri Tarık Eker ile yollarını ayırdı. Eker, sosyal medya hesabında yer alan "Beyaz Magazin" ibaresini ve programla ilgili fotoğrafları kaldırdı. Beyaz TV cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MAGAZİN GAZETECİLERİ DERNEĞİ’NDEN SERT TEPKİ!

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ise, yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayarak taciz boyutuna varan hareketlerin gazetecilikle bağdaşmadığını belirtti ve "Sanatçı Nejat İşler ile bir muhabir arasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı töhmet altında bırakan son derece vahim bir tabloyu ortaya koymuş, hepimizi derinden üzmüştür.” ifadelerine yer verdi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Magazin Gazetecileri Derneği olarak açıkça ifade etmek isteriz: Söz konusu muhabirin tutumu tüm camiamızı zan altında bırakmaktadır. Basın mesleğinin onurunu zedeleyen, karşısındaki kişiyi taciz boyutuna varan ısrarcı tavırlar; gazetecilik mesleğiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Her koşulda gazeteci, muhatabının iradesine saygı göstermelidir.” ifadeleri kullanılırken “Öte yandan sanatçı Nejat İşler’in sinirlenerek kullandığı küfürlü dil ve şiddete varan anlar, kabul edilemez. Bir diğer tarafıyla da, olayı kayda alan ve bunu sosyal medyada servis eden diğer muhabirlerin yaklaşımı son derece düşündürücüdür.” denildi.

“MESLEKİ İTİBARI ZEDELEMEKTEDİR”

“Bu olayın öznesi olan muhabir, derneğimiz üyesi olmamakla birlikte, bir kez daha vurgulamak isteriz: Bu tür etik dışı davranışlar, tüm camiamızı zan altında bırakmakta, yıllardır emekle kurulan mesleki itibarı zedelemektedir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bizler, kamuoyunun doğru, güvenilir ve saygılı bir biçimde bilgilendirilmesi için çalışan, gecesini gündüzüne katan fikir işçileri, gazetecileriz.” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, haberciliğin asla taciz, baskı ya da şiddet aracı olamayacağı hatırlatılarak tarafların birbirini kışkırtan, topluma kötü örnek teşkil eden davranışları şiddetle kınandı ve “Gazeteci, meslek ilkelerine bağlı kaldığı sürece topluma hizmet eder. Bu ilkelerin dışına çıkan bireysel davranışların tüm camiaya mal edilmesi ise asla kabul edilemez.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Magazin Gazetecileri Derneği olarak, mesleğimizin saygınlığını korumak için her zaman ilkeli, sorumlu ve etik habercilikten yana tavrımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyurur; mesleğin itibarını korumak adına etik ilkelerimizi ve kamuoyuna karşı sorumluluğumuzu her zamankinden daha güçlü bir şekilde savunacağımızı beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

Magazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attı

MUHABİRDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Tarık Eker, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada Nejat İşler'in hem kendisine hem de kızına küfrettiğini, bu sebeple sinirlerine hakim olamayarak söz konusu tepkiyi verdiğini ifade etmişti.