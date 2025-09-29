Nejat İşler'e kafa atmıştı: Magazin muhabirinden açıklama

Nejat İşler'e kafa atmıştı: Magazin muhabirinden açıklama
Yayınlanma:
Geçtiğimiz gülerde oyuncu Nejat İşler ile girdiği tartışmadan sonra oyuncuya kafa atan Beyaz TV muhabiri, Tarık Eker konuya ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz akşam alkollü bir şekilde sokakta yürüyen ünlü oyuncu Nejat İşler, rastladığı magazin muhabirinin sorularına yanıt vermek istemeyince kameralara yansıyan görüntüler çok konuşulmuştu.

nejat-isler-muhabir-kavga.jpg

ARALARINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenen İşler, önce ısrarla muhabirden kendisine rahat bırakmasını istedi. Ancak muhabirin ısrarlı tavrı üzerine aralarında tartışma başladı.

"Kavga edeceksek edelim" diyerek muhabirin üstüne yürüyen İşler, bağırmaya başladı.

Magazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attıMagazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attı

İŞLER'E KAFA ATTI

Muhabirin ısrarlı tavrının devam etmesiyle İşler, en sonunda muhabire küfür etti.

Bunun üzerine Beyaz TV'nin magazin muhabiri Tarık Eker, İşler'e kafa attı.

EKER'DEN AÇIKLAMA

Tarık Eker, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanılan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bu açıklamayı yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur.

Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler'in yanına giderek röportaj yapmak istediğim talebimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler, 'Sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S... git.' diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.

Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan, 'Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor.' dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. Daha önce birçok kez meslektaşlarımla bu tarz olaylar yaşayan İşler, 'Sen bu köpeklerin yanında neden çalışıyorsun?' şeklinde bana sorular sordu. Kendisine, 'Ben bu sektöre 20 yılımı vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var' diye konuşup yanından uzaklaşsam da arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.

Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle, 'Senin patronunu da kızını da...' diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler'e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı.

Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım.
En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon'a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Antalya'da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Sitare Akbaş'tan "hamilelik" yanıtı!
Zeki Alasya'nın filmleri için telif davası!
