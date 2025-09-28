Magazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attı
Bir magazin muhabiri ile başarılı oyuncu Nejat İşler arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan küfürlü tartışmada muhabir İşler'e kafa attı.
NEJAT İŞLER İLE MAGAZİNCİLER ARASINDA ARBEDE
Geçtiğimiz akşam alkollü bir şekilde sokakta yürüyen ünlü oyuncu Nejat İşler, rastladığı magazin muhabirlerinin sorularına yanıt vermek istemedi. İşler, muhabirin ısrarlı tavrına küfürlü şekilde tepki gösterdi.
Sosyal meydada gündem olan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Arabeskin Kraliçesi Güllü son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu
MUHABİR ÜNLÜ OYUNCUYA KAFA ATTI
Yeni yayınlanan görünütlerde röportaj vermek istemeyen İşler ile muhabir arasında gerilimin yükseldiği görüldü.
Muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenen İşler, önce sözlü olarak tartışmaya girdi. "Kavga edeceksek edelim" diyerek muhabirin üstüne yürüyen İşler, bağırmaya başladı. Muhabirin ısrarlı tavrının devam etmesiyle İşler, en sonunda muhabire küfür etmeye başladı.
Ünlü oyuncunun küfür etmesinin ardından muhabir Nejat İşler'e kafa attı.