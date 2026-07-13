Ünlü oyuncudan şok itiraf! Komşusuna ölü fare göndermiş

Oscar ödüllü dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Judi Dench, çocukluk yıllarında yaptığı en kötü şeyi yıllar sonra itiraf etti. 91 yaşındaki usta oyuncu komşusuna ölü fare gönderdiğini söyledi.

1988'den bu yana Britanya İmparatorluğu Nişanı sahibi olan Judi Dench, katıldığı bir röportajda çocukluk yıllarına dair unutamadığı bir anısını paylaştı.

"Bu korkunç bir hikaye" diyen Dench, kardeşleriyle birlikte oynadıkları kriket maçları sırasında topların sürekli komşularının bahçesine kaçtığını söyledi.

"NOTU ÖLÜ FAREYE BAĞLADIK"

Ünlü oyuncu, topları geri vermeyen komşuları Lazenby'ye tepki olarak kardeşlerinin ahırda bulduğu ölü fareyi kendisine verdiğini anlattı.

Dench, "Bana, 'Judi, gidip bunu Bayan Lazenby'nin kapısından içeri atar mısın?' dediler. Ben de gidip onu kapısından içeri soktum. Ardından 'Lütfen toplarımızı geri verin' yazılı notu ölü fareye bağladık." ifadelerini kullandı.

Komşularının kriket toplarını geri vermediğini söyleyen Dench, yaşanan olayın ardından bir daha kriket oynamalarının da yasaklandığını belirtti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

Kariyeri boyunca rol aldığı çok sayıda filmle Oscar, Tony, Altın Küre, BAFTA ve Olivier ödülleri kazanan Judi Dench, 2024 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sessizce oyunculuğa veda etmişti.