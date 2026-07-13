Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu

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Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Düğünümüz Var dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yarın ilk okuma provasının yapılacağı dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Ceren Moray dahil oldu.