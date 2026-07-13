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Halk TV Magazin Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu

Uzak Şehir dizisine veda eden Ceren Moray, yeni proje için beklemedi. Ünlü oyuncu, Eda Ece'nin başrolünde yer aldığı Düğünümüz Var dizisiyle anlaştı.

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Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Ceren Moray, Uzak Şehir dizisindeki Meryem karakterine veda etmesinin ardından yeni projesini vakit kaybetmeden belirledi. Ünlü oyuncu, gelecek sezon ekrana gelecek Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Düğünümüz Var dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yarın ilk okuma provasının yapılacağı dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Ceren Moray dahil oldu.

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Moray, başrolünde Eda Ece'nin yer aldığı projede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Ünlü oyuncu dizide Aybüke karakterine hayat verecek. Aybüke, Hatice Aslan'ın canlandıracağı Nermin karakterinin kızı olarak hikayeye dahil olacak.

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 5
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Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Düğünümüz Var, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da şimdiden konuşuluyor.

Uzak Şehir'e veda eder etmez imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 6
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Dizide Eda Ece'nin yanı sıra Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Hatice Aslan ve Yasemin Ergene gibi usta isimler rol alacak.

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