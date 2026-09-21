Ünlü modelin 27 yaşındaki oğlu öldü: Otopsi sonucu bekleniyor!

1990'lı yıllara damga vuran ünlü model Cindy Crawford, oğlu Presley Gerber'in 27 yaşında hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. ABD'nin Los Angeles kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde bulunduğu öğrenilen Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu olan Presley Gerber'in vefatının ardından aile tarafından açıklama yapıldı. Aile, bu zor süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.

Gerber'in otopsi işlemlerinin henüz tamamlanmadığı, ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanması nedeniyle aldığı ceza ve sonrasında yaşadığı alkol sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Presley Gerber'in kız kardeşi Kaia Gerber de ağabeyinin uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşmuştu.

Cindy Crawford'ın izinden giderek modellik kariyerini sürdüren Kaia Gerber, ağabeyinin bağımlılıkla mücadelesiyle gurur duyduğunu dile getirmişti.