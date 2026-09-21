Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ardından serbest bırakılan oyuncu Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı.

Melis Sezen, aylık ortalama gelirinin 400 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayan Sezen, "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" dedi. Sezen ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi biriyle irtibat kurmadığını ve kimseyi aracı kılmadığını belirtti.

AYLIK GELİRİ 400 BİN TL

Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü oyuncu ifadesinde şunları dedi:

"Oyuncu olarak çalışıyorum. Ortalama bir şey söylemek gerekirse 400 bin TL (aylık gelir) civarındadır. Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar ekstra olarak şifreleme değildir. Sadece ana ekran giriş şifrem bulunmaktadır. Bu şifre XXXXXX'dır başkaca bir şifre bulunmamaktadır.

"HAYATIMDA HİÇBİR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Kimseyi aracı kılmadım kimseye para transferi yapmadım. İş dışındaki davetler dışında gece hayatı olmayan birisiyim bu sebeple parti vb. organizasyonlar düzenlemem.

Uyuşturucu madde kullanmıyorum, geçe hayatım yok denecek kadar azdır bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir.

"TESTİMİN NEGATİF ÇIKAĞINDAN ADIM KADAR EMİNİM"

Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim. Bu ihbar tamamen asılsızdır hakkımdaki ihbara dayalı somut bir delil bulunmamaktadır. Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım testimin negatif çıkağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönünde ki ihbarın içeriği tamamen boştur ne zaman kime nasıl ikram ettim nerede uyuşturucu madde kullandım buna dair herhangi bir veri bulunması imkansızdır çünkü uyuşturucu madde kullanmadım ve ikram etmedim.

" TAMAMEN İTİBAR SUİKASTİ MAKSADIYLA YAPILMIŞTIR"

Ailemle yaşayan aile yaşantısı bulunan birisiyim ya evimde yada sette çekimde işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikasti maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."