Bir döneme danslarıyla damga vuran ünlü oryantal Asena, iş insanı sevgilisi Kani Kudu’nun Yalova'daki çiftliğine yerleşti. Koyun, kuzu ve inek besleyen ve boş zamanlarını çiftlikte at ve köpekleriyle geçiren Asena, artık dans etmeyip, sesi ile sevenlerinin karşısına geçeğini söyledi.

Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan Kani Kudu ile birlikte kente yerleşti. Kudu'nun çiftlik evinde yaşamaya başlayan Asena gününün büyük kısmını, koyunlar, kuzular ve köpeklerle geçiriyor, ata biniyor.

"DOĞAL OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ EVE SOKMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Artık doğal bir yaşam sürdüğünü belirten Asena, şöyle konuştu:

"Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de."

Kendisinin Rizeli, sevgilisi Kani Kudu'nun ise Trabzonlu olduğunu belirten Asena, aynı kültürden geldiklerini söyledi.

KANİ KUDU İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Kani Kudu ile aşk hayatına da değinen Asena, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta en önemli şey bir gün, hani yaşlandığınız zaman birbirine su verebilecek bir ortamınızın olması. İnsanın kendini güvende hissetmesidir. Allah rahmet eylesin babaannem, 'Seni senden daha çok düşünecek ve sevecek bir insan inşallah hayatında olur' derdi. Onun bu güzel duasının tuttuğunu düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet, değer. Değerli olan her şeyi korumak lazım. Onun dışında zaten diğer şeyler bizi tamamlayıcı diye düşünüyorum."

Sahne hayatına sesi ile döneceğini de açıklayan Asena, Murat Başaran ile düet yaptığı şarkısının lansmanının 20 Haziran’da olduğunu söyledi.

"AMACIM, SAHNE KADINLIĞINI DEVAM ETTİRMEK"

Sevgilisinin kendisine aldığı, 'Uğurum' dediği yüzüğü parmağından çıkarmayan Asena, “Amacım, sahne kadınlığını devam ettirmek. Sahneyi çok seviyorum. Sahneye kendimce yakıştığıma inanıyorum. Oraya çıktığım zaman kendimi çok özgür ve nefesimin sonsuz olduğunu hissediyorum. Program değil. Hani bu hazırlıklarımda ne yapmışım? Aslında onun bir denemesi. 20 Haziran'da hani derler ya ne var ne yok çıktı ortaya. Öyle bir program ondan sonrasında da kader bize ne çizdiyse yolumuzda ona devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asena ile olan birlikteliklerinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kani Kudu ise “Hayatımı güzelleştiren bundan sonra da ömrümün sonuna kadar hayatımı güzelleştirecek olan kadınla beraberim ve çok mutluyum” dedi. (DHA)