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Halk TV Magazin Taşacak Bu Deniz dizisinden şok ayrılık: Şaşkınlık içindeyim

Taşacak Bu Deniz dizisinden şok ayrılık: Şaşkınlık içindeyim

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber diziden ayrılacağını öğrendi. Paylaştığı mesajda nedenini bilmediğini ifade etti.

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Taşacak Bu Deniz dizisinden şok ayrılık: Şaşkınlık içindeyim

Yeni sezonu merakla beklenen Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep Koçari karakterine hayat veren Onur Dilber, diziye devam etmeyeceğini açıkladı.

"ZAMANI GELİNCE SÖYLERİZ"

Dilber açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çok severek oynadığım Gezep'in yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Seyircinin sevgisini kazanan Gezep'in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaat edilen hikâyesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.”

Taşacak Bu Deniz dizisinden şok ayrılık: Şaşkınlık içindeyim - Resim : 1

Dizinin yapım şirketi ve kanaldan ise herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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