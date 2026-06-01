Karadeniz temalı dizilere bir yenisi daha ekleniyor. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin ardından yeni sezon için “Sevdam Karadeniz” adlı dizinin hazırlıklarına başlandı.

Dizinin başrol erkek oyuncusu ise ünlü oyuncu Emre Bey oldu.

Dizinin senaryosunu Nuray Uslu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Trabzon’da çekilecek olan yapım, Karadeniz’in atmosferini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

KUZEY'E HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin başrolü olan Emre Bey'in "Kuzey Alazlı" karakterine hayat vereceği öğrenildi. İmza aşamasında olduğu öğrenilen oyuncu, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, 25 yaşında memleketine geri dönen Karadenizli Zeyşan ile Kuzey Alazlı’nın etkileyici aşk hikayesini konu alacak. Yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan dizinin kadrosu ve diğer oyuncularıyla ilgili görüşmeler ise sürüyor.