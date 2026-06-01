Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan diziye veda etti.

Usta oyuncu, dizide “Sönmez” karakterini canlandırıyordu. Sezon finalinde kalp krizi geçiren karakterin hikayesi sona erdi.

EKONOMİK ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Ayrılığın perde arkasında ise yapım şirketi ile yapılan görüşmelerin yer aldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finali öncesi şartlarını yapıma ileten Uzunatağan ile yapım şirketi ekonomik şartlarda anlaşamadı ve usta oyuncu için ayrılık kararı verildi.

Uzunatağan ile yapım şirketi arasında daha önce de ipler kopmuş ancak tekrar el sıkışılmıştı. Bu defa ise görüşmeler olumlu noktalanmadı.