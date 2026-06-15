Tarkan dayanamadı: Milli Takım sessizliğini bozdu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Alınan yenilginin ardından sosyal medyada milli takıma tepki gösterilirken, Megastar Tarkan'dan destek açıklaması geldi.

2002 Dünya Kupası için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" marşı hala hafızalarda yer eden Tarkan, sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak milli takımın arkasında durdu.

Milli futbolcuların yer aldığı bir görsel paylaşarak uzun bir açıklama yapan Tarkan, henüz turnuvanın çok başında olunmasına rağmen takıma yüklenilmesini doğru bulmadığını belirtti.

"BU KADAR YÜKLENİLMESİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM"

Megastar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım.

Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum.

Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma.

Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."